Today IPL LIVE Streaming, How to Watch Live Telecast of MI vs CSK: धोनी-रोहित की टीमों में भिड़ंत, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव

01 मई 2021,

01 मई 2021





IPL 2021 Match LIVE Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 के आज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई के सुपर किंग्स से होगा. इस मुकाबले में मुंबई की टीम के लिए धोनी के धुरंधरों का सामना करना चुनौतीपूर्ण रहेगा. धोनी की चेन्नई काफी बेहतरीन फॉर्म है. उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, तीनों विभाग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, मुंबई इंडियंस को पिछले लगातार दो मैचों में जीत मिली है. ऐसे में आज टीम बुलंद हौसले के साथ जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद में उतेरगी. दिल्ली में खेले जाने वाले इस आईपीएल मुकाबले को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं, आइए जानते हैं... क्या आप आईपीएल ऑनलाइन देख सकते हैं?

हां, आईपीएल को ऑनलाइन देखा जा सकता है. क्या Jio TV पर IPL लाइव देखा जा सकता है?

जी हां, IPL Jio TV पर ऑनलाइन लाइव देखा जा सकता है. क्या आईपीएल यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं?

नहीं, भारत में YouTube पर IPL के मैच लाइव नहीं देखे जा सकते. आप हॉटस्टार पर आईपीएल मैच को मुफ्त में कैसे देख सकते हैं?

हॉटस्टार उपयोगकर्ताओं को आईपीएल 2021 मैच देखने के लिए एक प्रीमियम प्लान लेना होगा. क्या Jio TV पर IPL फ्री है?

हां, Jio यूजर्स के लिए IPL Jio TV पर फ्री है. Chennai Super Kings vs Mumbai Indians IPL 2021 27th match: किन टीमों के बीच खेला जाएगा आज का आईपीएल 2021 का मैच?

आईपीएल 2021 में आज यानी 01 मई (शनिवार) को मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच मुकाबला होगा. CSK vs MI IPL 2021 27th match: कहां खेला जाएगा मुंबई और चेन्नई के बीच आईपीएल मैच?

मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच आज का आईपीएल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. CSK vs MI IPL 2021 Match-27 timing: कब शुरू होगा मैच?

मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच ये आईपीएल मुकाबला शनिवार शाम 7.30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए 7 बजे टॉस का सिक्का उछाला जाएगा. CSK vs MI Live telecast: कहां देख सकेंगे लाइव प्रसारण?

मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच होने वाले आईपीएल मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (स्टार स्पोर्ट्स Network) पर देख सकते हैं. स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर आप हिंदी कमेंट्री के साथ मैच देख सकते हैं. इस बार आईपीएल की 7 भाषाओं में कमेंट्री होगी. इसके अलावा आप Disney+ Hotstar और JioTV पर भी मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं. इन टीवी चैनलों पर लाइव देख सकेंगे मैच स्टार स्पोर्ट्स 1

स्टार स्पोर्ट्स 1 HD

स्टार स्पोर्ट्स 3

स्टार स्पोर्ट्स 3 HD

स्टार स्पोर्ट्स 1 हिन्दी

स्टार स्पोर्ट्स 1 हिन्दी HD

स्टार स्पोर्ट्स तमिल

स्टार स्पोर्ट्स तेलगु

स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़

स्टार स्पोर्ट्स बांग्ला मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

रोहित शर्मा (कप्तान), एडम मिल्ने, आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, अर्जुन तेंदुलकर, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जेम्स नीशाम, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, मार्को जेनसेन, मोहसिन खान, नाथन कूल्टर नाइल, पीयूष चावला, क्विंटन डी कॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, युद्धवीर सिंह चरक. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का स्क्वॉड

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), अंबति रायडू, सी हरि निशांत, चेतेश्वर पुजारा, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, फाफ डू प्लेसिस, हरिशंकर रेड्डी, इमरान ताहिर, के भगत वर्मा, के गौतम, कर्ण शर्मा, केएम आसिफ, लुंगी नगदी , मिशेल सेंटनर, मोईन अली, नारायण जगदीशन, आर साई किशोर, रवींद्र जडेजा, रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, सैम कुरेन, जेसन बेहरेनडॉर्फ, शार्दुल ठाकुर, सुरेश रैना.