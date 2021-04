PBKS vs SRH, IPL 2021 Live Score Match 14: संकट में पंजाब किंग्स, 63 रन पर गिरा 5वां विकेट, हुड्डा आउट

Punjab Kings (PBKS) vs Sunrisers Hyderabad (SRH) IPL 2021 T20 Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

Live Score: 12 ओवर में पंजाब किंग्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लिए हैं. मोइजेस हेनरिक्स और शाहरुख खान क्रीज पर मौजूद हैं.

Live Updates...

- 12वें ओवर में 63 रन के स्कोर पर पंजाब का 5वां विकेट गिर गया. अभिषेक शर्मा ने हुड्डा को 13 रन के निजी स्कोर पर चलता किया.

- 9वें ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान ने पंजाब किंग्स की बड़ी मछली फंसाई, उन्होंने क्रिस गेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया. गेल 15 रन ही बना सके.

- मयंक के पवेलियन लौटने के बाद अगली ही गेंद पर निकोलस पूरन के रूप में पंजाब का तीसरा विकेट गिरा. पूरन बिना खाता खोले रन आउट हो गए. पंजाब का स्कोर 7.1 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 39 रन है.

- 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर पंजाब को दूसरा झटका लगा और पहले ही ओवर में जीवनदान पा चुके मयंक अग्रवाल को इस बार राशिद खान ने लपक ही लिया. मयंक ने 25 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली.

- 6 ओवर के खेल के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन है. गेल और मयंक क्रीज पर मौजूद हैं.

- चौथे ओवर की पहली गेंद पर पंजाब को बड़ा झटका लगा. कप्तान केएल राहुल 4 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार के शिकार बने. केदार जाधव ने उनका कैच लपका.

- 3 ओवर के खेल के बाद पंजाब का स्कोर 15/0 है.

- पहले ही ओवर में छूटा कैच- राशिद खान ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर मयंक अग्रवाल का कैच छोड़ दिया. अब देखना होगा कि हैदराबाद के लिए ये कितना महंगा साबित होने वाला है.

पंजाब ने जीता टॉस

चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले जाने वाले आज के आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच 16 मुकबाले खेले गए हैं. इसमें से 5 बार पंजाब के किंग्स को विजय हासिल हुई है. वहीं, सनराइजर्स ने 11 बार जीत दर्ज की है. ऐसे में अभी तक सनराइजर्स का पलड़ा भारी रहा है. 2020 से अभी तक खेले गए 6 मुकाबलों में से 4 में पंजाब को हार का सामना करना पड़ा है.

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन

