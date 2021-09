कल से सज जाएगा IPL का मंच, धोनी-रोहित की होगी टक्कर, जानें पूरा शेड्यूल

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)-14 के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है. टूर्नामेंट के बचे हुए 31 मैच यूएई में खेले जाएंगे. दूसरे हिस्से का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा. इस सीजन का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा.

बता दें कि कई टीमों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद आईपीएल-14 को 4 मई को स्थगित कर दिया गया था. तब तक 29 मैच खेले गए थे. सीजन के 31 मैच बचे हैं जो 27 दिनों में खेले जाएंगे. ये मुकाबले दुबई, अबु धाबी और शारजाह में आयोजित होंगे.

इस सीजन के 13 मैच दुबई में करवाए जाएंगे, दस मैच शारजाह में होंगे, जबकि आठ अबु धाबी में आयोजित किए जाएंगे. सात मैच डबल हेडर होंगे, जिसमें पहले मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार साढ़े तीन बजे होगी. वहीं, शाम को आयोजित होने वाले सभी मैचों की शुरुआत शाम साढ़े सात बजे से होगी.

CAN. NOT. WAIT! ⌛ 😎 Just one sleep away from #VIVOIPL 's return! 👏 👌 pic.twitter.com/1KzsgHtyJY

लीग का अंतिम मैच 8 अक्टूबर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा. पहला क्वालिफायर मुकाबला 10 अक्टूबर को दुबई में होगा, जबकि एलिमिनेटर और क्वालिफायर-2 11 और 13 अक्टूबर को शारजाह में खेला जाएगा.

क्या कहता है प्वाइंट्स टेबल

आईपीएल-14 के पहले हिस्से में दिल्ली कैपिटल्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. वह 12 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. उसने 8 में से 6 मैचों में जीत हासिल की थी. दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है. उसके 10 अंक हैं. उसे 7 मैचों में से 5 में जीत मिली थी.

🗓️ The dates are OUT!



Get ready for the #VIVOIPL extravaganza in the UAE 🇦🇪



FULL SCHEDULE 👇 pic.twitter.com/8yUov0CURb