कोहली के इस बल्लेबाज का बड़ा धमाका, IPL से पहले जड़ा तूफानी अर्धशतक

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन के शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए अच्छी खबर है. टीम के बल्लेबाज फिन एलेन शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मैच में तूफानी पारी खेली. फिन एलेन ने महज 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा है. तस्कीन अहमद की गेंद पर आउट होने से पहले फिन ने 29 गेंदों पर 71 रन बनाए. उन्होंने 10 चौके और 3 छक्के जड़े.

बता दें कि एलेन को इस साल आईपीएल में विराट कोहली की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलना है. आईपीएल से पहले 21 वर्षीय इस खिलाड़ी ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने सीरीज के दूसरे टी20 मैच ने 10 गेंदों पर 17 रन बनाए थे, जिसमें 2 चौका और एक छक्का शामिल था.

फिन की पारी से न्यूजीलैंड मजबूत

ऑकलैंड में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच बारिश से प्रभावित तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच को 10-10 ओवर का कर दिया गया. बांग्लादेश ने गुरुवार को टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया. मैच स्थानीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण आखिर में रात नौ बजे टॉस संभव हो पाया.

A maiden T20I fifty for Finn Allen and he reaches the mark off just 18 balls – the joint second-fastest ever for the @BLACKCAPS 🔥#NZvBAN | https://t.co/m2JoVQFNLF pic.twitter.com/xvZtfpojmX