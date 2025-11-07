scorecardresearch
 

Feedback

टीम इंड‍िया से खेलने के लिए इस खिलाड़ी ने छोड़ा ऑस्ट्रेल‍िया, जड़ों में बसा है मुंबई का जुनून... नाना TATA की टीम से खेले

32 साल के ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर, जिनका मुंबई से एंग्लो-इंडियन कनेक्शन है... उन्होंने टीम इंड‍िया के लिए ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता छोड़ भारतीय पासपोर्ट अपनाया है. वह AFC एशियन कप 2027 क्वाल‍िफायर में बांग्लादेश के खिलाफ India डेब्यू कर सकते हैं.

Advertisement
X
रयान विलियम्स भारतीय टीम से खेलते दिख सकते हैं (Photo: instagram/@ryanwilliams.23)
रयान विलियम्स भारतीय टीम से खेलते दिख सकते हैं (Photo: instagram/@ryanwilliams.23)

ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल खिलाड़ी रयान विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता छोड़कर भारतीय पासपोर्ट अपना लिया है. जिससे अब भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में उनके चयन का रास्ता साफ हो गया है. ध्यान रहे रयान की मूल जिनकी जड़ें मुंबई से जुड़ी एंग्लो-इंडियन परिवार से हैं, 

2023 में बेंगलुरु FC से जुड़ने वाले विलियम्स पहले इंग्लैंड के क्लब पोर्ट्समाउथ और फुलहम के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने 2013 अंडर-20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया था.
यह भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026: 48 टीमें फुटबॉल के महासमर में लेंगी हिस्सा, अबतक इतनी टीमों ने किया क्वालिफाई, जानें सब कुछ

वह सीनियर स्तर पर साउथ कोरिया के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में भी ऑस्ट्रेलिया (सॉकरूज) के लिए खेले थे. हालांकि, पर्थ ग्लोरी के साथ कई साल बिताने के बाद उन्हें अपने भारतीय मूल से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ.
यह भी पढ़ें: कोलकाता से दिल्ली तक गूंजेगा ‘मेसी-मेसी’, 14 साल बाद भारत आ रहा 'फुटबॉल का सम्राट'

अब 32 साल के विलियम्स इसी महीने AFC एशियन कप 2027 क्वाल‍िफायर्स में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं. उनके लिए यह अपने मूल की ओर वापसी जैसा है. उनके नाना लिंकन एरिक ग्रोस्टेट मुंबई के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, जिन्होंने टाटा टीम के लिए खेला था और 1956 संतोष ट्रॉफी फाइनल में बॉम्बे का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उनकी टीम का मुकाबला सैयद रहीम की हैदराबाद टीम से हुआ था.

सम्बंधित ख़बरें

Dinesh Karthik and Abbas Afridi
LIVE: पाकिस्तानी टीम ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी 
dinesh karthik
आज क्रिकेट के मैदान में फ‍िर होगा भारत-PAK का मैच, ये दिग्गज द‍िखाएंगे जौहर 
Jemimah Rodrigues
राष्ट्रपत‍ि भवन में जेम‍िमा हुईं इमोशनल, बोलीं, 'उन्होंने जो बीज बोए...', VIDEO 
Narendra modi Stadium
अहमदाबाद में होगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल, इन शहरों को भी मेजबानी, बेंगलुरु का नाम गायब 
IND VS AUS
ये 2 खामियां टीम इंडिया को पड़ सकती हैं भारी... T20 WC से पहले करना होगा दूर 
Advertisement

वर्तमान में बेंगलुरु FC के कप्तान रयान विलियम्स जापान में जन्मे इज़ुमी अराता (2012) के बाद भारत की नागरिकता लेकर सीनियर स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल दूसरे पेशेवर खिलाड़ी बन गए हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mahua Chunav
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement