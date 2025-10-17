FIFA World Cup 2026: 48 टीमें फुटबॉल के महासमर में लेंगी हिस्सा, अबतक इतनी टीमों ने किया क्वालिफाई, जानें सब कुछ

दुनिया के सबसे बड़े खेल महोत्सव फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) की शुरुआत अब बस कुछ ही महीनों की दूरी पर है. यह टूर्नामेंट इतिहास में पहली बार तीन देशों- कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में एक साथ आयोजित किया जाएगा. अगले साल गर्मियों में होने वाला यह विश्व कप अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा, जिसमें कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी.

कब होगा फीफा विश्व कप?

फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक होगा. इसका फाइनल 19 जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित MetLife Stadium में खेला जाएगा.

फीफा से जुड़ी तमाम जानकारी जान लें

* कुल 48 टीमें टूर्नामेंट में खेलेंगी.

* इनमें से 46 टीमें सीधे क्वालीफाई करेंगी, जबकि 2 टीमें इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के ज़रिए जगह बनाएंगी.

* तीन मेज़बान देश- कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं.

* इंग्लैंड (England) यूरोप (UEFA) से क्वालीफाई करने वाली पहली टीम है.

* दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे और उरुग्वे क्वालीफाई कर चुके हैं.

* एशिया (AFC) से ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, जॉर्डन, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान और कतर ने जगह बनाई है.

* अफ्रीका (CAF) से अल्जीरिया, केप वर्डे, मिस्र, घाना, मोरक्को और ट्यूनीशिया क्वालीफाई कर चुके हैं.

* ओशिनिया (OFC) से न्यूजीलैंड ने सीधे क्वालीफाई किया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मेसी-रोनाल्डो क्यों नहीं खेल रहे ओलंपिक? फीफा का ये नियम भी बना वजह!

इन देशों ने अबतक फीफा 2026 के लिए किया क्वालिफाई

अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, केप वर्डे (पहली बार), कोलंबिया, इक्वाडोर, मिस्र, इंग्लैंड, घाना, ईरान, आइवरी कोस्ट, जापान, जॉर्डन, मैक्सिको, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पराग्वे, कतर, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया , उरुग्वे, अमेरिका, उज्बेकिस्तान.

यह भी पढ़ें: फुटबॉल के मैदान पर भी पिटा पाकिस्तान, भारत ने 3-2 से रौंदा, PAK को 'टी सेलिब्रेशन' पड़ा भारी

कितनी टीमों का क्वालिफिकेशन पक्का

* कुल 27 टीमें विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं.

* बाकी 21 स्लॉट नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक के क्वालीफायर और प्लेऑफ से तय होंगे.

* मेज़बान तिकड़ी (अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा) पहली बार संयुक्त रूप से यह आयोजन करेगी.

* नए डेब्यू करने वाले देश: केप वर्डे, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन.

---- समाप्त ----