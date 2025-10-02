कोलकाता से दिल्ली तक गूंजेगा ‘मेसी-मेसी’, 14 साल बाद भारत आ रहा 'फुटबॉल का सम्राट'

अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर ‘GOT (सर्वकालिक महान खिलाड़ी) टूर इंडिया 2025’ में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी. उन्होंने भारत को 'फुटबॉल का जुनूनी देश' बताते हुए कहा कि यहां दोबारा आना उनके लिए 'सम्मान' की बात है.

मेसी ने पिछली बार 2011 में भारत में खेला था, जब उन्होंने सॉल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ अर्जेंटीना की कप्तानी की थी. मेसी ने कहा, 'भारत मेरे लिए बहुत खास देश है. 14 साल पहले यहां बिताए पलों की शानदार यादें अब भी ताजा हैं. प्रशंसकों का जोश अद्भुत था. इस बार मैं नई पीढ़ी से मिलने और फुटबॉल के प्रति अपने जुनून को साझा करने के लिए बेहद उत्साहित हूं.'

चार शहरों का दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात

मेसी का यह चार दिवसीय दौरा 13 दिसंबर को कोलकाता से शुरू होगा. इसके बाद वे अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली जाएंगे. यात्रा का समापन 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ होगा.

कोलकाता में उनका कार्यक्रम प्रतिष्ठित सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा, जहां वह 'GOAT कॉन्सर्ट' और 'GOAT कप' का हिस्सा बनेंगे. इस मैच में सौरव गांगुली, बाईचुंग भूटिया और लिएंडर पेस जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ी भी मेसी के साथ मैदान साझा करेंगे.

संगीत, खेल और संस्कृति का संगम

दौरे के दौरान मेसी कॉन्सर्ट, फूड फेस्टिवल, फुटबॉल मास्टरक्लास और पैडल प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों में शामिल होंगे. मुंबई में 'पैडल GOAT कप' का आयोजन होगा, जिसमें शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी जैसे सितारे भी नजर आ सकते हैं.

आयोजक दुर्गा पूजा के दौरान मेसी की 25 फुट ऊंची भित्ति चित्र और उनकी सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण करने की योजना भी बना रहे हैं. टिकटों की शुरुआती कीमत 3,500 रुपये होगी.

अर्जेंटीना टीम भी आएगी भारत

दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम भी नवंबर में केरल में एक मैत्री मैच खेल सकती है. हालांकि प्रतिद्वंद्वी और स्थान अभी तय नहीं हुआ है. यदि ऐसा होता है, तो मेसी दो महीनों में दूसरी बार भारत का दौरा कर सकते हैं.

दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉलर

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 2022 विश्व कप चैम्पियन कप्तान मेसी दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उनका यह दौरा भारत में अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल-संबंधित आयोजन माना जा रहा है.



