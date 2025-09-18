यूक्रेन के स्टार फुटबॉलर मिखाइलो मुद्रिक मैदान से भले ही चार साल के डोपिंग बैन के साए में दूर हों, लेकिन उनके दिल की धड़कनें अब किसी और ताल पर बज रही हैं. खेल से दूर इस खालीपन को उन्होंने भरा है मोहब्बत की तलाश से...और उनकी ये तलाश जाकर ठहरी है हुस्न और शोहरत की मालकिन जॉर्डिन जोन्स पर.

... अब उनका लक्ष्य है जॉर्डिन का दिल जीतना. (Photo, Getty)

इंस्टाग्राम पर जॉर्डिन की हर तस्वीर जैसे ही सामने आती है, मुद्रिक का दिल बेकाबू हो जाता है. कभी वह उन्हें “the cutest” कहकर पुकारते हैं, तो कभी उनके हुस्न पर 'गुलाब' अर्पित कर जाते हैं. एक तस्वीर पर तो उन्होंने शरारती अंदाज में लिखा- "Save your tears for another day"- मानो कहना चाहते हों कि इन आंसुओं की जगह उनके साथ मुस्कुराहटों और मोहब्बत की नमी बेहतर लगेगी.

मैदान से बाहर, दिलों की जंग. Instagram / @jordynjones

जॉर्डिन, जिनके 92 लाख चाहने वाले हैं, अपनी दिलकश अदाओं और हसीन मुस्कान से किसी को भी दीवाना बना सकती हैं. जब मुद्रिक ने उन्हें डिज्नीलैंड पेरिस बुलाने का इशारा किया, तो चंद ही दिनों बाद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर पेरिस उड़ान भरने की बात लिख दी. फैन्स समझ गए कि यह संयोग नहीं, बल्कि दिलों के बीच खिंचती एक अदृश्य डोर है.

मुद्रिक, जिन्हें कभी चेल्सी ने 88 मिलियन पाउंड देकर अपने रंग में रंगा था, आज मैदान से बाहर होकर भी एक नई जंग लड़ रहे हैं. यह जंग है जज्बात की. फुटबॉल में गोल करना उनका हुनर रहा है, मगर इस बार उन्हें जॉर्डिन के दिल का दरवाजा खोलना है- जहां हर नजर, हर मुस्कान, हर इशारा रोमांस की हल्की चाशनी में डूबा हुआ है.

शायद यही है जिंदगी का दूसरा खेल- जहां ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक हसीन दिल जीतना सबसे बड़ी कामयाबी है.

