फुटबॉल के मैदान पर भी पिटा पाकिस्तान, भारत ने 3-2 से रौंदा, PAK को 'टी सेलिब्रेशन' पड़ा भारी

क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया से करारी मात झेलने के एक दिन बाद फुटबॉल के मैदान पर भी पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. सोमवार, 22 सितंबर को कोलंबो में खेले गए सैफ अंडर-17 चैम्पियनशिप मुकाबले में भारत की टीम ने पाकिस्तान अंडर-17 टीम को हरा दिया. दल्लुलमुआन गांगटे, गुनलेइबा वांगकेइराक्पम और रहान अहमद के गोलों ने भारत को जीत दिलाई और ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित की. इस मुकाबले में भी पाक खिलाड़ियों ने भारतीय प्लेयर्स को उकसाने की कोशिश की.

पाक खिलाड़ी ने किया टी सेलिब्रेशन

दरअसल, यह मुकाबला दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वियों के बीच रोमांचक रहा और पाकिस्तान के बराबरी के गोल के बाद हुए सेलिब्रेशन ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. गांगटे ने 31वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई थी, लेकिन 12 मिनट बाद मोहम्मद अब्दुल्ला ने पेनल्टी से गोल कर स्कोर बराबर कर दिया. इसके बाद उन्होंने एक अनोखा सेलिब्रेशन किया. अब्दुल्ला कॉर्नर पर जाकर बैठ गए और चाय पीने का इशारा किया.

कई लोगों ने इस सेलिब्रेशन को उकसाने वाला बताया, क्योंकि यह 2019 की उस घटना से जुड़ा था जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और पूछताछ के दौरान उन्हें चाय पीते हुए दिखाया गया था, जहां उन्होंने उस चाय को 'फैंटास्टिक' बताया था.

पाकिस्तान के लिए सेलिब्रेशन बना उल्टा

दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी. 63वें मिनट में वांगकेइराक्पम ने शानदार गोल दागकर भारत को फिर बढ़त दिला दी. हालांकि, सात मिनट बाद पाकिस्तान ने हमजा यासिर के गोल से फिर बराबरी कर ली. लेकिन 73वें मिनट में अहमद के निर्णायक गोल ने भारत को जीत दिला दी.

भारत की लगातार तीसरी जीत

यह भारत की लगातार तीसरी जीत थी. भारत ने मालदीव को 6-0 और भूटान को 1-0 से हराया था. अब भारत सेमीफाइनल में नेपाल से भिड़ेगा. वहीं पाकिस्तान भी हार के बावजूद सेमीफाइनल में पहुंच गया है और वह बांग्लादेश से भिड़ेगा. दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 25 सितंबर को खेले जाएंगे और फाइनल दो दिन बाद होगा.

