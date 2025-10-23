scorecardresearch
 

साउथ अफ्रीका की जीत से भारतीय टीम को हुआ फायदा, WTC टेबल में पाकिस्तान को पछाड़ा, जानें सभी टीम्स का हाल

पाकिस्तान पर साउथ अफ्रीका की जीत में स्पिन गेंदबाजों का अहम योगदान रहा. केशव महाराज ने मैच में 9 और साइमन हार्मर ने 8 विकेट निकाले. महाराज 'प्लेयर ऑफ द मैच' और सेनुरन मुथुसामी 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए.

साउथ अफ्रीका ने रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है. (Photo: AP)
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की. पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 68 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने खेल के चौथे दिन (23 अक्टूबर) के पहले सत्र में हासिल कर लिया.

साउथ अफ्रीका ने 18 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता है. साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के नए चक्र (2025-27) में उसकी ये पहली जीत भी रही. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबर की. सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था, जहां पाकिस्तान ने 93 रनों से जीत दर्ज की थी.

साउथ अफ्रीका की जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की अंक तालिका में बड़ा फेरबदल हुआ है. पाकिस्तानी टीम लाहौर टेस्ट मैच में जीत के बाद दूसरे स्थान पर आ गई थी, लेकिन इस हार के बाद वो तीन स्थान खिसककर 5वें नंबर पर आ गई है. पाकिस्तान के अब दो मैचों में एक जीत और एक हार के साथ 50 प्रतिशत अंक हैं.

भारतीय टीम अब किस नंबर पर?
इस जीत के बाद साउथ अफ्रीका के 50 प्रतिशत अंक हैं, लेकिन बेहतर औसत के चलते वो चौथे स्थान पर पहुंच गया है. रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की हार से भारतीय टीम को फायदा हुआ है. भारत अब तीसरे स्थान पर आ चुका है, जिसके 7 मैचों में 4 जीत के साथ 61.90 प्रतिशत अंक हैं. रावलपिंडी टेस्ट के नतीजे से पहले भारत चौथे नंबर पर था.

wtc table

ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका अभी तक अजेय हैं और नए चक्र में क्रमश: पहले और दूसरे नंबर पर है. ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीनों मैच जीते हैं और उसका अंक प्रतिशत 100 है. वहीं श्रीलंका ने 2 में से एक मुकाबला जीता है और एक ड्रॉ पर छूटा. श्रीलंका के 66.67 प्रतिशत अंक हैं. इंग्लैंड छठे, बांग्लादेश सातवें और वेस्टइंडीज 8वें स्थान पर है. न्यूजीलैंड ने मौजूदा चक्र में अब तक कोई मैच ही नहीं खेला है, ऐसे में वो आखिरी पायदान पर है.

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भारतीय टीम को अब अपने घर पर 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. ऐसे में अंकतालिका में फेरबदल जारी रहेगा. वहीं पाकिस्तानी टीम की अगली टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ मार्च 2026 में होनी है.

रावलपिंडी टेस्ट का संक्षिप्त स्कोरकार्ड
पाकिस्तान: पहली पारी- 333, दूसरी पारी- 138
टारगेट: 68 रन
साउथ अफ्रीका: पहली पारी- 404, दूसरी पारी- 73/2

---- समाप्त ----
