ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) Final 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच है. खास बात यह है कि पहली बार WTC फाइनल में भारत शामिल नहीं है, जिससे फैन्स के बीच कई सवाल उठ रहे हैं.

क्या इस बार रिजर्व डे है? ड्रॉ होने पर क्या होगा? किस गेंद का इस्तेमाल हो रहा है? WTC Final 2025 से जुड़े सभी सवालों के जवाब हम आपको यहां बताने जा रहे हैं. WTC फाइनल के र‍िजल्ट से टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े खिताब के विजेता का फैसला होगा.

ICC ने 2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) की शुरुआत की, जो दो साल का चक्र होता है. WTC साइक‍िल के अंत में प्वाइंट्स टेबल में टॉप 2 टीमें आमने-सामने हैं.

ऑस्ट्रेलिया मौजूदा WTC चैम्प‍ियन है, जिसने 2023 के फाइनल में ओवल मैदान पर भारत को हराया था. उस मैच में स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने शतक लगाए थे, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारत को दोनों पारियों में 300 से कम रन पर रोक दिया था. हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. कुछ महीने बाद ही उन्होंने नवंबर 2023 में वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भी भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और टीम को जीत दिलाई थी.

Kagiso Rabada delivers big time for South Africa with two wickets in an over



