WPL 2026 Mega Auction Live: दीप्ति शर्मा 3.2 करोड़ रुपये में बिकीं, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेग लैनिंग भी यूपी वॉरियर्स से खेलेंगी

WPL 2026 Auction Live Updates: डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए मेगा ऑक्शन दिल्ली में हो रहा है. मेगा ऑक्शन में दीप्ति शर्मा को 3.2 करोड़ रुपये में यूपी वॉरियर्स ने अपने साथ जोड़ा है. मेग लैनिंग, लॉरा वोलवार्ट, सोफी डिवाइन और एमेलिया केर भी ऑक्शन में चमकी हैं.

WPL में यूपी वॉरियर्स के खेलती नजर आएंगी दीप्ति शर्मा. (Photp:WPL)
WPL में यूपी वॉरियर्स के खेलती नजर आएंगी दीप्ति शर्मा. (Photp:WPL)

WPL 2026 Auction Live Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए मेगा नीलामी आज (27 नवंबर) नई दिल्ली के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में है. सभी 5 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ ही फैन्स को भी इस मेगा ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार था. मेगा नीलामी से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

एलिसा हीली अनसोल्ड रहीं, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये था. वहीं कीवी ऑलराउंडर सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा. भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 3.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम से जोड़ा. जबकि मुंबई इंडियंस ने एमेलिया केर को 3 करोड़ रुपये में अपने साथ दोबारा जोड़ा है. सोफी, दीप्ति और एमेलिया तीनों का बेस प्राइस 50-50 लाख रुपये था.

 भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह 60 लाख रुपये में गुजरात जायंटस में शामिल हुई हैं. इंग्लिश ऑलराउंडर सोफी एक्लेस्टोन (85 लाख रुपये) और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग (1.9 करोड़ रुपये) यूपी वॉरियर्स के लिए खेलेंगी. साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोलवार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है.

सोल्ड खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट
1. सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)- 2 करोड़ रुपये, गुजरात जायंट्स
2. दीप्ति शर्मा- 3.2 करोड़ यूपी वॉरियर्स (RTM)
3. एमेलिया केर (न्यूजीलैंड)- 3 करोड़ रुपये, मुंबई इंडियंस (RTM)
4. रेणुका सिंह- 60 लाख रुपये, गुजरात जायंट्स
5. सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)- 85 लाख रुपये, यूपी वॉरियर्स
6. मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)- 1.9 करोड़ रुपये,  यूपी वॉरियर्स
7. लॉरा वोलवार्ट (साउथ अफ्रीका)- 1.1 करोड़ रुपये, दिल्ली कैपिटल्स

महिला प्रीमियर लीग के लिए इस मेगा ऑक्शन में 277 खिलाड़ियों पर बोली लग रही है. शॉर्टलिस्ट किए गए 277 खिलाड़ियों में 194 भारतीय और 83 विदेशी (4 एसोसिएट देशों के खिलाड़ी भी शामिल) हैं. खास बात यह है कि ऑक्शन में शामिल 155 प्लेयर्स अनकैप्ड हैं.

हालांकि इस ऑक्शन में अधिकतम 73 खिलाड़ियों को ही खरीदा जा सकता है, जिसमें विदेशी प्लेयर्स की अधिकतम संख्या 23 हो सकती है. सभी 5 टीमों के पर्स में कुल मिलाकर 41.1 करोड़ रुपये ही शेष हैं. एक टीम में अधिकतम 18 खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, जिनमें विदेशी खिलाड़ियों की संख्या सात हो सकती है. दीप्ति शर्मा, एलिसा हीली, मेग लैनिंग, जैसी स्टार प्लेयर्स पर ऑक्शन में बड़ी बोली लग सकती है. मल्लिका सागर नीलामीकर्ता हैं, यानी वो ही खिलाड़ियों की बोली लगवा रही हैं.

ये खिलाड़ी हुए थे रिटेन
ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मारिजाने कैप और निकी प्रसाद को रिटेन किया था. जबकि मुंबई इंडियंस ने नैट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर और जी. कमलिनी को अपने साथ बरकरार रखा. स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिसा पेरी और  श्रेयंका पाटिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ बनी हुई हैं. उधर गुजरात जायंटस ने दो खिलाड़ियों एश्ले गार्डनर और बेथ मूनी को रिटेन करने का फैसला लिया था. यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक खिलाड़ी (श्वेता सेहरावत) को बरकरार रखा.

ऑक्शन से पहले सभी टीमों के पास उपलब्ध स्लॉट
दिल्ली कैपिटल्स- 13 (5 विदेशी)
मुंबई इंडियंस- 13 (5 विदेशी)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 14 (6 विदेशी)
यूपी वॉरियर्स- 17 (7 विदेशी)
गुजरात जायंट्स- 16 (5 विदेशी)

ऑक्शन से पहले सभी टीमों के पास बकाया पर्स
दिल्ली कैपिटल्स- ₹5.70 करोड़
मुंबई इंडियंस- ₹5.75 करोड़
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- ₹6.15 करोड़
यूपी वॉरियर्स- ₹14.50 करोड़
गुजरात जायंट्स- ₹9 करोड़

