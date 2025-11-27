scorecardresearch
 
Laura Wolvaardt: WPL ऑक्शन में वर्ल्ड कप स्टार के लिए RCB-दिल्ली भ‍िड़ गए! मिली छप्पड़फाड़ राश‍ि

साउथ अफ्रीका की वनडे कप्तान कप्तान लॉरा वोल्वार्ट को द‍िल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया. आईसीसी वनडे वर्ल्ड 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीकी कप्तान ने शानदार शतक जड़ा था, उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूम‍िका न‍िभाई थी.

लॉरा वोल्वार्ट अब WPL में द‍िल्ली कैप‍िटल्स की टीम से खेलेंगी (Photo: BCCI)
WPL 2026 नीलामी में साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोल्वार्ट को लेकर जबरदस्त बोली लगी. उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए था. पिछले तीन सीजन वो गुजरात जायंट्स की ओर से खेल चुकी थीं. आखिरी मार्की खिलाड़ी के तौर पर जब वोल्वार्ट पर बोली लगनी शुरू हुई तो RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) ने रुचि दिखाई और बोली को तेजी से बढ़ाया. 

दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. कीमत 85 लाख तक पहुंची तो लगा कि RCB उन्हें ले जाएगी, लेकिन DC ने वापसी करते हुए बोली को 1.1 करोड़ तक पहुंचा दिया. आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने वोल्वार्ट को अपने साथ जोड़ लिया. यानी लॉरा को अपने बेस प्राइस से लगभग चौगुना राश‍ि मिली. 

26 साल की लॉरा के WPL के आंकड़े की बात की जाए तो उन्होंने 13 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्होंने 26.30 के एवरेज और 125.73 के स्टाइक रेट से 342 रन बनाए हैं. सबसे पहले WPL के 2022/23 सीजन में खेलती दिखी थीं. 

अश्व‍िन ने भी द‍िल्ली कैपिटल्स के कदम की तारीफ की. उन्होंने एक्स पर ल‍िखा- WPL नीलामी में द‍िल्ली ने बेहतरीन रणनीति दिखाई है. टीम ने जोरदार बोली लगाकर बाकी फ्रेंचाइजियों के पर्स पर दबाव बनाए रखा, वे भले ही दीप्ति शर्मा को नहीं ले सके, लेकिन लॉरा वोल्वार्ट जैसी फॉर्म में चल रही वर्ल्ड कप स्टार को हासिल कर उन्होंने स्मार्ट खरीदारी की है. यह सीजन दिल्ली के लिए बड़े बदलाव ला सकता है. 

वर्ल्ड कप 2025 में गरजा था बल्ला 
साउथ अफ्रीका की स्टार ओपनर और कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने महिला वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's World Cup 2025) में धमाकेदार प्रदर्शन किया था और टूर्नामेंट सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. वोल्वार्ट ने 9 मैचों में 571 रन ठोककर टूर्नामेंट की टॉप रन-स्कोरर बनीं. 

वोल्वार्ट ने 9 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 71.37 की शानदार औसत और 98.78 के स्ट्राइक रेट से यह रन बनाए. 169 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा. पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े, साथ ही 73 चौके और 7 छक्के लगाए. 2 नवंबर को नवी मुंबई में भारत के ख‍िलाफ हुए वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने शतकीय पारी (101) खेली थी. 
 

---- समाप्त ----
