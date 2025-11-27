WPL 2026 नीलामी में साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोल्वार्ट को लेकर जबरदस्त बोली लगी. उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए था. पिछले तीन सीजन वो गुजरात जायंट्स की ओर से खेल चुकी थीं. आखिरी मार्की खिलाड़ी के तौर पर जब वोल्वार्ट पर बोली लगनी शुरू हुई तो RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) ने रुचि दिखाई और बोली को तेजी से बढ़ाया.

दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. कीमत 85 लाख तक पहुंची तो लगा कि RCB उन्हें ले जाएगी, लेकिन DC ने वापसी करते हुए बोली को 1.1 करोड़ तक पहुंचा दिया. आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने वोल्वार्ट को अपने साथ जोड़ लिया. यानी लॉरा को अपने बेस प्राइस से लगभग चौगुना राश‍ि मिली.

Two champions, now playing together for Dilli 💙❤️ pic.twitter.com/8L3pIcMCd7 — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) November 27, 2025

26 साल की लॉरा के WPL के आंकड़े की बात की जाए तो उन्होंने 13 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्होंने 26.30 के एवरेज और 125.73 के स्टाइक रेट से 342 रन बनाए हैं. सबसे पहले WPL के 2022/23 सीजन में खेलती दिखी थीं.

अश्व‍िन ने भी द‍िल्ली कैपिटल्स के कदम की तारीफ की. उन्होंने एक्स पर ल‍िखा- WPL नीलामी में द‍िल्ली ने बेहतरीन रणनीति दिखाई है. टीम ने जोरदार बोली लगाकर बाकी फ्रेंचाइजियों के पर्स पर दबाव बनाए रखा, वे भले ही दीप्ति शर्मा को नहीं ले सके, लेकिन लॉरा वोल्वार्ट जैसी फॉर्म में चल रही वर्ल्ड कप स्टार को हासिल कर उन्होंने स्मार्ट खरीदारी की है. यह सीजन दिल्ली के लिए बड़े बदलाव ला सकता है.

Delhi Capitals having a good auction so far, bidding hard and chipping away at the other auction purses.👌👌



Tried to get Deepti, but ended up with a solid buy in Laura wolvaardt. #WPLAuction pic.twitter.com/ewwxEK9lIl — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) November 27, 2025

वर्ल्ड कप 2025 में गरजा था बल्ला

साउथ अफ्रीका की स्टार ओपनर और कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने महिला वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's World Cup 2025) में धमाकेदार प्रदर्शन किया था और टूर्नामेंट सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. वोल्वार्ट ने 9 मैचों में 571 रन ठोककर टूर्नामेंट की टॉप रन-स्कोरर बनीं.

वोल्वार्ट ने 9 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 71.37 की शानदार औसत और 98.78 के स्ट्राइक रेट से यह रन बनाए. 169 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा. पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े, साथ ही 73 चौके और 7 छक्के लगाए. 2 नवंबर को नवी मुंबई में भारत के ख‍िलाफ हुए वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने शतकीय पारी (101) खेली थी.



