...तो WPL इत‍िहास की सबसे महंगी प्लेयर बन जातीं दीप्त‍ि शर्मा! बाल-बाल बचा स्मृत‍ि मंधाना का रिकॉर्ड

WPL 2026 ऑक्शन में दीप्ति शर्मा की बोली 50 लाख से शुरू होकर 3.2 करोड़ तक पहुंची. दिल्ली कैपिटल्स सबसे ऊंची बोली पर थीं, लेकिन यूपी वॉर‍ियर्स (UP Warriorz) ने RTM का इस्तेमाल कर उन्हें वापस टीम में शामिल कर लिया. वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति ने पिछले सीजन में एलिसा हीली की गैरमौजूदगी में UPW की कप्तानी भी की थी.

दीप्त‍ि शर्मा को यूपी वॉर‍ियर्स ने 3.20 करोड़ रुपए की कीमत में खरीदा
WPL 2026 ऑक्शन गुरुवार (27 नवंबर) को आयोज‍ित हुआ. जहां वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' दीप्त‍ि शर्मा (Deepti Sharma) पर यूपी वार‍ियर्स (UP Warriorz) ने बड़ा दांव लगाया और उनको RTM (राइट टू मैच) से 3.2 करोड़ में र‍िटेन किया. वो WPL इत‍िहास की दूसरी सबसे महंगी ख‍िलाड़ी बन गई हैं. 

ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा की बोली INR 50 लाख से शुरू हुई और दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआती ऑफर भी दे दिया. बोली 3.2 करोड़ तक पहुंची तो लगा कि दीप्ति अब द‍िल्ली कैप‍िटल्स (DC) का हिस्सा बनेंगी, लेकिन तभी यूपी वार‍ियर्स  ने RTM कार्ड का इस्तेमाल कर उन्हें वापस अपनी टीम में ले लिया.

एक समय लग रहा था कि दीप्त‍ि शर्मा स्मृत‍ि मंधाना के सबसे महंगे WPL प्लेयर का र‍िकॉर्ड तोड़ देंगी. ध्यान रहे WPL 2023 ऑक्शन में स्मृति मंधाना पर जमकर बोली लगी और तब उनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें ₹3.40 करोड़ में खरीदकर टूर्नामेंट इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी बना दिया था. 

क्या है RTM, जिससे दीप्त‍ि यूपी वॉर‍ियर्स की टीम में आईं 
पहली बार WPL टीमों को RTM (Right To Match) कार्ड का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली है. इसके जरिए कोई भी टीम अपनी ही पुरानी खिलाड़ी को, जिसे रिलीज किया गया था उस खिलाड़ी को RTM के जरिए नीलामी में दोबारा खरीद सकती हैं. जो 2025 में उनकी टीम का हिस्सा थी.

कैसा था दीप्त‍ि शर्मा का वर्ल्ड कप 2025 में प्रदर्शन...
दीप्ति शर्मा ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने 22 विकेट ल‍िए, साथ ही 215 रन बनाए. दीप्ति को इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया. दीप्ति महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं. दीप्ति वनडे वर्ल्ड कप (पुरुष या महिला) के एक सीजन में 200 रन और 20 विकेट का डबल बनाने वाली पहली खिलाड़ी हैं. साथ ही दीप्ति महिला वनडे विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गईं थीं. 

दीप्ति ने फाइनल में साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ 58 रन बनाए. साथ ही 39 रन देकर पांच विकेट झटके. वल्ड्र कप (महिला या पुरुष) के नॉकआउट मैच में अर्धशतक जड़ने और पांच विकेट लेने वाली दीप्ति पहली क्रिकेटर हैं. साथ ही भारतीय महिला टीम के लिए वनडे क्रिकेट में पहली बार किसी प्लेयर ने पांच विकेट लिए और अर्धशतकीय पारी भी खेली. यही नहीं वनडे विश्व कप (पुरुष या महिला) में ये उपलब्धि हासिल करने वाली दीप्ति दूसरी भारतीय हैं. 2011 के विश्व कप में युवराज सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन किया था.

