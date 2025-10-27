प्रतीका रावल की चोट से बढ़ी टेंशन, इस दिग्गज ने सुझाया हल- हरलीन देओल को दो ओपनिंग का मौका

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम की नियमित ओपनर प्रतीका रावल बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मुकाबले में चोटिल हो गईं और उनकी फिटनेस को लेकर अब भी संशय बरकरार है. ऐसे में पूर्व कप्तान मिताली राज का मानना है कि अगर रावल सेमीफाइनल तक पूरी तरह फिट नहीं होती हैं, तो हरलीन देओल को ओपनिंग का मौका दिया जा सकता है.

बांग्लादेश के खिलाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रावल फील्डिंग के दौरान चोटिल हुईं. 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिडविकेट पर कैच पकड़ने की कोशिश में उनका पैर गीले आउटफील्ड में फंस गया और उनका दायां टखना बुरी तरह से मुड़ गया. उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा और बाद में मेडिकल टीम ने उनकी जांच की. फिलहाल टीम प्रबंधन ने उनके फिटनेस टेस्ट के बाद ही खेलने पर फैसला लेने की बात कही है.

मिताली राज ने जियोस्टार से कहा, 'अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर प्रतीका नहीं खेल पातीं तो स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग कौन करेगी. ऐसे में हरलीन देओल सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकती हैं. वह अक्सर नंबर तीन पर बल्लेबाजी करती हैं, नई गेंद का सामना करने में सहज हैं और शुरुआती दबाव झेलने की क्षमता रखती हैं.'

हरलीन इस टूर्नामेंट में मिडिल ऑर्डर में लगातार उपयोगी पारियां खेल चुकी हैं. उन्होंने अहम मौकों पर स्ट्राइक रोटेट करने और पारी को संभालने की भूमिका निभाई है. मिताली का मानना है कि उनकी तकनीक और आत्मविश्वास उन्हें ओपनिंग के लिए एक बेहतर विकल्प बनाते हैं.

भारत का सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया से खेला जाना है, जो मौजूदा चैम्पियन है. अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि क्या प्रतीका रावल समय पर फिट हो पाती हैं या भारत नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान में उतरता है.

