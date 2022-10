Womens T20 World Cup 2023 Schedule: महिला टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, टीम इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान से

Womens T20 World Cup 2023 Schedule: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अगले साल के शुरुआत में होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है. यह टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका की मेजबानी में खेला जाएगा. यह वर्ल्ड कप 10 से 26 फरवरी तक होगा.

इस बार वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें होंगी, जिनके बीच 27 दिन में फाइनल समेत कुल 23 मैच खेले जाएंगे. सभी 10 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप में प्रत्येक टीम को 4-4 मैच खेलने होंगे. हर एक ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइल के लिए क्वालिफाई करेंगी. फिर चारों टीमों के बीच प्लेऑफ की जंग होगी.

11 दिनों तक होंगे ग्रुप मुकाबले

वर्ल्ड कप का आगाज 10 फरवरी को होगा. इस दिन पहला मैच साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच केपटाउन में खेला जाएगा. सभी 10 टीमों के बीच ग्रुप मुकाबले 21 फरवरी तक खेले जाएंगे. इसके बाद 23 और 24 फरवरी को सेमीफाइनल खेला जाएगा. खिताबी मुकाबला यानी फाइनल 26 फरवरी को होगा. हर एक प्लेऑफ मैच के लिए एक-एक रिजर्व डे भी रखा गया है.

बता दें कि यह महिला टी20 वर्ल्ड कप का 8वां सीजन है. डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया इस बार अपना खिताब बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया ने ही सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीता है. जबकि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज टीम ने 1-1 बार खिताब जीता है.

Mark your calendars 📅



All the fixtures for the eighth Women's T20 World Cup in South Africa next year 👇https://t.co/BEaPA7XEhF