Women's Asia Cup: एशिया कप में भारतीय महिला टीम की खिताबी जीत के बाद गदगद हुआ सोशल मीडिया, सचिन-कोहली ने दी बधाई

भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है. सिलहट में आयोजित फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को आठ विकेट से पराजित किया. एशिया कप के इतिहास में भारतीय टीम ने रिकॉर्ड सातवीं बार खिताब जीता है. खास बात यह कि अब तक वूमेन्स एशिया कप के 8 ही सीजन हुए हैं. यानी एक सीजन छोड़कर हर बार भारतीय टीम ही चैम्पियन रही है.

श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के बाद सोशल मीडिया पर संदेशों की बौछार आ चुकी है. पीएम नरेंद्र मोदी, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इडिया की जीत पर खुशी का इजहार किया है. पीएम मोदी ने तो खासतौर महिला टीम के धैर्य की काफी तारीफ की.

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, हमारी महिला क्रिकेट टीम हमें धैर्य और निपुणता से गौरवान्वित किया है. महिला एशिया कप जीतने पर टीम को बधाई. उन्होंने उत्कृष्ट कौशल और टीम वर्क दिखाया है. खिलाड़ियों को उनके आगामी प्रतिस्पर्धाओं के लिए शुभकामनाएं.'

टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने लिखा, 'बधाई टीम इंडिया. क्या प्रभावशाली प्रदर्शन है! वेल डन गर्ल्स.

Congratulations 🇮🇳 What an impressive display! Well done girls 🏆🫡 pic.twitter.com/NI2UzzDWUr — hardik pandya (@hardikpandya7) October 15, 2022

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, 'हमने एक बार फिर एशिया कप कप का खिताब जीता है. रिकॉर्ड 7वीं बार एशिया कप जीतने के लिए हमारी महिला टीम को बहुत-बहुत बधाई.'

We clinch the Asia Cup once again! 🇮🇳🏆

Many congratulations to our women's team for winning the Asia Cup for a record 7th time!#AsiaCup2022Final pic.twitter.com/GFW2kjiXBw — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 15, 2022

विराट कोहली ने लिखा, 'भारतीय महिला टीम को बधाई. आगे बढ़ते रहें.'

Congratulations @BCCIWomen

Way to go. 🇮🇳🏆👏 — Virat Kohli (@imVkohli) October 15, 2022

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने लिखा, 'एशिया कप जीत लिया बसय इसे 'अन्य' एशिया कप से अलग करने की जरूरत नहीं है. इस जीत पर हमारी खुशी का कोई ठिकाना बाकी नहीं रहना चाहिए.'

We DID win the #AsiaCup 2022 That’s it. No need distinguish this from the ‘other’ Asia Cup. Our joy over this victory should be undifferentiated. 👏🏽👏🏽👏🏽pic.twitter.com/i8VeR8dmFs — anand mahindra (@anandmahindra) October 15, 2022

मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'हमें गेंदबाजों को श्रेय देना चाहिए और फील्डिंग भी काफी अच्छी रही. हम उन्हें आसान रन नहीं देना चाहते थे क्योंकि हर गेंद महत्वपूर्ण है. जिस तरह से हमने आज प्रदर्शन किया उस पर गर्व है. आपको विकेट पढ़ना होगा. हमने प्लान के मुताबिक अनुसार फील्ड सेटिंग की और इससे वास्तव में हमें मदद मिली. हम स्कोरबोर्ड को नहीं देख रहे थे और हम सिर्फ अपने लिए छोटा टारगेट देख रहे थे और यह सब अच्छा रहा.'

ऐसा रहा फाइनल मुकाबला

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली श्रीलंकाई टीम शुरू से ही बैकफुट पर दिखाई दी और भारत की कहर बरपाती गेंदबाजी के आगे उसकी एक नहीं चली. श्रीलंका ने 9 रन पर ही दो विकेट गंवा दिए थे और यह दोनों ही रनआउट हुए. इसके बाद तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने 3 खिलाड़ियों को आउट कर श्रीलंका को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया. बाकी काम स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा ने कर दिया.

नतीजतन 20 ओवर्स खेलने के बावजूद श्रीलंकाई टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 65 रन ही बना सकी. इनोका राणवीरा ने 18 और ओशादी रणसिंघे ने 13 रन बनाए. इनके अलावा श्रीलंकाई टीम के बाकी 9 बैटर दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. भारतीय टीम की ओर से तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए. वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा को दो-दो सफलताएं प्राप्त हुईं.

जवाब में भारतीय टीम ने 8.3 ओवर में ही मुकाबला जीत लिया. स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 25 बॉल पर 51 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं हरमनप्रीत कौर ने 14 बॉल पर 11 रन बनाए. हालांकि शेफाली वर्मा (5) और जेमिमा रोड्रिग्स (2) कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाईं.