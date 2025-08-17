scorecardresearch
 

Feedback

जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेलेंगे या नहीं? सेलेक्टर्स से कह दी अपने मन की बात

बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से भारतीय टीम के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में भाग नहीं लिया है. तब बुमराह ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

Advertisement
X
जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेलने के लिए पूरी तरह फिट (Photo: Getty Images)
जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेलने के लिए पूरी तरह फिट (Photo: Getty Images)

एशिया कप 2025 की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. इस बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 9 सितंबर को होगा, जबकि खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को निर्धारित है.

एशिया कप से पहले भारतीय टीम को बड़ा बूस्ट मिला है. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने खुद को इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध बताया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को सूचित किया है कि वो पूरी तरह से फिट हैं और टी20 फॉर्मेट में होने जा रहे इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए उत्सुक हैं.

यह भी पढ़ें: एशिया कप के लिए PAK टीम का ऐलान, बाबर-रिजवान आउट, सलमान आगा करेंगे कप्तानी

सम्बंधित ख़बरें

Jasprit Bumrah
'बुमराह को खुद एडजस्ट करना होगा, भारतीय क्रिकेट को नहीं...', वर्कलोड मैनेजमेंट पर बोले मांजरेकर 
Jasprit Bumrah
3 मैच ही काफी! बुमराह को मिला इस गेंदबाज का सपोर्ट, वर्कलोड मैनेजमेंट को बताया जायज 
Jasprit Bumrah
Bumrah इंडीज के खिलाफ IST टेस्ट से बाहर हो सकते हैं! 
Gill Jersey Nilam
Test Captain Gill की जर्सी लाखों में बिकी! 
Jasprit Bumrah
'आपको देश के लिए चुना जाता है...', बुमराह पर भड़का ये दिग्गज, BCCI को भी सुनाया 

एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है, इसके लिए मुंबई में चयनकर्ताओं की बैठक होगी. एक सूत्र ने इस अंग्रेजी अखबार से कहा, 'जसप्रीत बुमराह ने चयनकर्ताओं को सूचित किया है कि वो एशिया कप में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. चयन समिति अगले हफ्ते बैठक करके इस पर चर्चा करेगी.'

Advertisement

जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए कब खेला था आखिरी टी20?
जसप्रीत बुमराह ने पिछले साल हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय टीम के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में भाग नहीं लिया है. तब बुमराह ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. बारबाडोस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए फाइनल में बुमराह ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए थे.

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तीन बार हो सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम ने बड़ा प्लान बनाया है. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप के मद्देनजर पहले बेंगलुरु में कैम्प लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि खिलाड़ी कुछ दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात पहुंचकर तैयारी शुरू कर देंगे.

यह भी पढ़ें: एक बार नहीं एशिया कप में 3 बार टकराएंगे भारत और पाकिस्तान... ऐसे बन रहा संयोग

सूत्र ने बताया, 'यहां पर कैम्प लगाने के बजाय भारतीय टीम तीन-चार दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होगी, ताकि खिलाड़ी संयुक्त अरब अमीरात की परिस्थितियों से वाकिफ हो सकें और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अच्छी प्रैक्टिस कर पाएं.'

जसप्रीत बुमराह की वापसी टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत मानी जाएगी. बूम बूम बुमराह का अनुभव और फॉर्म भारत को न सिर्फ एशिया कप खिताब बरकरार रखने में मदद कर सकता है, बल्कि अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम के आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement