वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान ज‍ितेश शर्मा के 'महाब्लंडर' पर उठे सवाल, बांग्लादेश से हार की कहानी यहां छ‍िपी है

Bangladesh A vs India A, 1st Semi-Final: भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के सेमीफाइनल का नतीजा सुपर ओवर में निकला. इसे बांग्लादेश की टीम ने अपने नाम किया. दोनों ही टीमों का स्कोर 20 ओवर्स के बाद 194-6 रहा. सवाल यह उठा कि आख‍िर इस मैच में वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में ओपन‍िंग करने क्यों नहीं भेजा गया.

वैभव सूर्यवंशी को बांग्लादेश ए के ख‍िलाफ एश‍िया कप राइज‍िंग स्टार्स टूर्नामेंट के सेमीफाइल में सुपर ओवर में बल्लेबाजी नहीं म‍िली, इस पर सवाल उठ रहे है (Photo: ACC)
वैभव सूर्यवंशी को बांग्लादेश ए के ख‍िलाफ एश‍िया कप राइज‍िंग स्टार्स टूर्नामेंट के सेमीफाइल में सुपर ओवर में बल्लेबाजी नहीं म‍िली, इस पर सवाल उठ रहे है (Photo: ACC)

Why Vaibhav Suryavanshi not bats in Super Over: ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले सेमीफाइनल में (21 नवंबर को) बांग्लादेश A और भारत A की टीमें आमने-सामने थी. मुकाबला वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (दोहा) में हुआ. जहां बांग्लादेश ए  की टीम ने सुपर ओवर में जाकर जीत दर्ज की. इससे पहले दोनों ही टीमों का स्कोर 20 ओवर्स के बाद 194-6 रहा. 

मैच बराबरी पर छूटने के बाद सुपर ओवर में गया, जहां भारत ए टीम के कप्तान ज‍ितेश शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को ओपन‍िंग करने के लिए नहीं भेजा. वो खुद ही बल्लेबाजी करने आ गए, खुद ज‍ितेश भी नहीं चले और 'ओवर एक्सपेर‍िमेंट' के चक्कर में आउट हो गए. वो लैप शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन र‍िपन मोंडोल ने उनको यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया.

उसके बाद आए आशुतोष शर्मा भी जवाद अबरार के हाथों बिना स्कोरबोर्ड को ड‍िस्टर्ब किए हुए कैच आउट हो गए. भारतीय टीम सुपर ओवर में 'रनहीन' रही, जिसके बाद बांग्लादेश ने जीत दर्ज कर ली.  

इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए हबीबुर रहमान सोहन के 65 रनों की बदौलत पहले खेलते हुए 194/6 का स्कोर बनाया था. जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम ने मैच की आख‍िरी गेंद पर जाकर स्कोर को टाई किया. भारत को आख‍िरी 6 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे. वहीं आख‍िरी बॉल पर 4 रन चाहिए थे, स्ट्राइक पर हर्ष दुबे थे. ज‍िन्होंने 3 रन बनाकर मैच बराबर कर दिया. इसके बाद जो हुआ वो जान‍िए... क्योंकि यह मैच किसी 'मेलोड्रामा' से कम नहीं था.  

देखें वो वीड‍ियो ज‍िसकी वजह से हुआ भारत बांग्लादेश के बीच सुपर ओवर 

आख‍िरी गेंद पर क्या हुआ, जिसकी वजह से मैच सुपर ओवर में पहुंचा
यह मुकाबला उस समय रोमांच चरम पर पहुंच गया, जब बांग्लादेश ए के विकेटकीपर कप्तान अकबर अली की एक बड़ी गलती ने मैच को सीधे सुपर ओवर में धकेल दिया. भारत को अंतिम गेंद पर 4 रन चाहिए थे और ड्रामा ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया.

आखिरी गेंद पर रकीबुल हसन ने हर्ष दुबे को ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद फेंकी. दुबे ने लॉन्ग-ऑन की ओर मिसटाइम्ड शॉट खेला. आमतौर पर यहां दो रन मिलना मुश्किल था, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ पड़े. इस दौरान थ्रो कीपर अकबर अली के पास आया और यहीं उनसे चूक हो गई. 

अकबर अली ने रन-आउट के लिए अंडर-आर्म थ्रो से स्टंप हिट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप को नहीं लगी और पीछे कोई बैक-अप फील्डर भी मौजूद नहीं था. भारतीय बल्लेबाजों ने यह देखते ही तीसरा रन पूरा कर लिया, और मैच सुपर ओवर में चला गया.

... और फ‍िर सुपर ओवर में भारत से हुआ महाब्लंडर, वैभव को क्यों नहीं भेजा 
सुपर ओवर में भारतीय टीम से एक बड़ी गलती बल्लेबाज चुनते वक्त हुई. पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से जलवा बिखेरने वाले वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में नहीं भेजा गया, इस पर सोशल मीडिया पर भी फैन्स भड़के दिखे. ज‍ितेश शर्मा और रमनदीप सिंह सुपर ओवर में ओपन‍िंग करने आए. पर, ज‍ितेश सुपर ओवर में र‍िपन मोंडोल की पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए. इसके बाद लगा वैभव आएंगे, पर तब भी टीम के मैनेजमेंट ने उनको ना भेजकर आशुतोष शर्मा को भेज दिया. 

दूसरी गेंद  रिपन ने ऑफ स्टंप पर फुल-लेंथ डिलीवरी फेंकी. आशुतोष ने आगे बढ़कर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही समय पर बैट से नहीं मिली और शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उड़ता हुआ गया. एक्स्ट्रा-कवर फील्डर ने बेहद आसान कैच लपका और भारतीय पारी पूरी तरह ढह गई. दो गेंदों में दो विकेट झटककर रिपन सुपर ओवर के हीरो बनकर उभरे और इंडिया A को 0/2 पर ऑलआउट कर दिया. सुपर ओवर में वैभव को नहीं भेजने पर कप्तान जितेश ने बाद में सफाई दी और हार के लिए खुद को ज‍िम्मेदार बताया. 

बांग्लादेश का भी सुपरओवर में ग‍िरा एक विकेट 
भारत ए के 0/2 पर ऑलआउट होने के बाद अब सुपर ओवर में बांग्लादेश ए की ओर यासिर अली और जीशान आलम मैदान पर उतरे. सुपर ओवर की कमान सुयश शर्मा ने संभाली. सुयश ने पहली ही गेंद पर यास‍िर अली को आउट किया. इस तरह लगा कि भारत ए की टीम भी बांग्लादेश ए को आउट कर सुपर ओवर र‍िपीट करेगी, लेकिन सुयश ने यास‍िर के आउट होने के बाद आए अकबर अली को वाइड गेंद फेंक दी और मैच बांग्लादेश जीत गया. अब बांग्लादेशी टीम 23 नवंबर को होने वाले फाइनल टूर्नामेंट खेलेगी.

भारत की हार की बड़ी वजह आखिरी ओवरों में गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन रहा. आखिरी दो ओवरों में ही भारतीय गेंदबाजों ने 50 रन लुटा दिए, जिससे मैच का रुख पूरी तरह बदल गया. 19वां ओवर फेंकने आए मुंबई इंडियंस के गेंदबाज नमन धीर को 28 रन पड़े. वहीं आखिरी ओवर में विजयकुमार वैशाक को 22 रन पड़े. इस दौरान बांग्लादेशी बल्लेबाज एसएम मेहरोब ने दोनों गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट्स लगाए.

वैभव ने द‍िखाया मैच में जलवा
इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से दम दिखाया और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ख‍िलाड़ी बन गए. वैभव ने इस मुकाबले में महज 15 गेंदों पर 253.33 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाए. उनकी पारी में 2 चौके और 4 छक्के शाम‍िल रहे. वैभव इस तरह टूर्नामेंट में रन बनाने के मामले में आगे चल रहे पाक‍िस्तान के माज सदाकत से आगे निकल गए. ज‍िन्होंने 3 मैचों में 212 रन बनाए हैं. हालांकि माज के पास श्रीलंका के ख‍िलाफ दूसरे सेमीफाइनल मैच में आगे निकलने का है. वैभव के अलावा भारत ए टीम की ओर से प्र‍ियांश आर्य ने भी 23 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली. कप्तान ज‍ितेश शर्मा ने भी 23 गेंदों पर 33 रन बनाए. 

वैभव का एश‍िया कप राइज‍िंग स्टार्स में प्रदर्शन 
वैभव के इस तरह  एश‍िया कप राइज‍िंग स्टार्स टूर्नामेंट के 4 मैचों में 239 रन हो गए हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी 243.87 का है.  वैभव ने कुल 20 चौके और 22 छक्के भी मारे हैं. उनके ये 22 छक्के भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा हैं. 

भारत ए की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, नेहाल वढेरा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, विजयकुमार वैशाक, गुरजपनीत सिंह और सुयश शर्मा.

बांग्लादेश-ए की प्लेइंग इलेवन: हबीबुर रहमान सोहन, जीशान आलम, जवाद अबरार, अकबर अली (विकेटकीपर/कप्तान), महिदुल इस्लाम अंकोन, यासिर अली, एसएम मेहरोब, अबू हिदर रोनी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मोंडोल.

