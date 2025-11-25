scorecardresearch
 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से उपकप्तान का नाम क्यों गायब? जानें वजह

BCCI ने दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज़ के लिए उपकप्तान की घोषणा नहीं की है. कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंपी गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर टीम में उपकप्तान के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया है. सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होगा.

30 नवंबर से शुरू हो रही भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है (Photo: ITG)
30 नवंबर से शुरू हो रही भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है (Photo: ITG)

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा. इस सीरीज के लिए रविवार को बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है. क्योंकि नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट के चलते बाहर हैं.  ऐसे में राहुल को भारत का अंतरिम कप्तान बनाया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि इस सीरीज के लिए उपकप्तान का नाम ही नहीं दिया गया. आमतौर पर BCCI कप्तान के साथ-साथ उपकप्तान की भी घोषणा करता है, ताकि कप्तान के अनुपलब्ध होने पर नेतृत्व की जिम्मेदारी स्पष्ट रहे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ.

जानें क्या है इसकी वजह?

दरअसल, इस बार टीम सेलेक्शन से पहले खिलाड़ियों की स्थिति थोड़ी असामान्य रही. नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण बाहर हैं. सामान्य तौर पर उपकप्तान बनने वाले श्रेयस अय्यर भी चोट के चलते चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. वहीं, बुमराह को भी आराम दिया गया है ताकि वह टी20 सीरीज तक पूरी तरह तरोताजा हो सकें.

उपकप्तान न चुनने के पीछे ये भी एक कारण

विराट कोहली और रोहित शर्मा इस वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे. दोनों अनुभव के स्तंभ हैं. दोनों ने भारत की कप्तानी भी की है. लेकिन अब वह उपकप्तान पद नहीं संभालेंगे. वे मैदान पर नेतृत्व में सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब आधिकारिक कप्तानी भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं मानी जाती.

यह भी पढ़ें: तिलक-ऋतुराज को मौका, पंत-जडेजा का कमबैक... अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम सेलेक्शन की बड़ी बातें

जडेजा टीम के सीनियर खिलाड़ियों में हैं, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया ODI टूर से ड्रॉप हुए थे. और सीमित ओवरों में अब उनकी जगह स्थिर नहीं है. ऐसी स्थिति में उन्हें उपकप्तान बनाना तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि वे अगले ही सीरीज़ में बाहर हो सकते हैं.

अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी

यही इस निर्णय की सबसे स्पष्ट वजह हो सकती है. अक्षर पटेल फिट हैं, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें आराम दिया गया है. वहीं, हार्दिक पांड्या 2025 एशिया कप में लगी क्वाड्रिसेप्स चोट के बाद से बेंगलुरु के NCA में रीहैब कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान... केएल राहुल बने कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ की सरप्राइज एंट्री

पहले अक्षर T20Is में सूर्यकुमार यादव के उपकप्तान रह चुके हैं. ODI में उन्हें यह भूमिका मिल सकती थी, लेकिन जब वे टीम में ही नहीं हैं, तो यह विकल्प खत्म हो जाता है. इन दोनों के न होने और टीम के बाकी खिलाड़ियों के अपेक्षाकृत युवा या कम अनुभवी होने के कारण BCCI ने बिना उपकप्तान के ही टीम घोषित कर दी.

ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का फुल स्क्वॉडः  विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (कप्तान एवं विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा.

---- समाप्त ----
