भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान दोनों ही देशों की प्लेयर्स काली पट्टी (ब्लैक आर्म बैंड) बांधकर उतरीं. दरअसल, इसकी वजह 17 वर्षीय मेलबर्न के क्रिकेटर बेन ऑस्टिन को श्रद्धांजलि देना रहा. जिनका नेट में बल्लेबाजी के दौरान हुए हादसे में निधन हो गया था. इस दुखद घटना ने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर दिया है. खिलाड़ियों ने मैदान पर उतरकर बेन ऑस्टिन की याद में भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

बीसीसीआई ने भी बेन ऑस्ट‍िन को श्रद्धांजल‍ि देने के लिए एक पोस्ट किया.

Both teams are wearing black armbands today to pay their respects to 17-year-old Melbourne cricketer Ben Austin, who sadly passed away following an accident while batting in the nets on Tuesday night.#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS pic.twitter.com/Qhn1B2DmsF — BCCI Women (@BCCIWomen) October 30, 2025

बॉल‍िंग मशीन की वजह से बेन की मौत!

ऑस्ट्रेल‍िया के युवा क्रिकेटर 17 वर्षीय बेन ऑस्टिन मंगलवार दोपहर मेलबर्न के फर्नट्री गली के वॉली ट्यू रिजर्व में बल्लेबाजी की प्रैक्ट‍िस कर रहे थे, तभी नेट्स में ऑटोमैटिक बॉलिंग मशीन से गेंदों का सामना करते समय हेलमेट पहने हुए बेन को सिर और गर्दन के हिस्से में गेंद लगी. इसके बाद मेड‍िकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ऑस्टिन को गंभीर हालत में मोनाश मेडिकल सेंटर ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोश‍िश की, लेकिन उनकी मौत हो गई.



फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब (Ferntree Gully Cricket Club) जिसके लिए बेन खेलते थे, उसकी ओर से भी गुरुवार को एक बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की गई और शोक जताया गया. बेन की मौत के कुछ घंटों बाद क्लब में श्रद्धांजलि स्वरूप फूल, कार्ड, मिठाइयां, एक पानी की बोतल और क्रिकेट बैट रखा गया. पर्थ में भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने काले आर्मबैंड पहनकर बेन को श्रद्धांजलि दी.

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11: फीबी लिचफील्ड, एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ली गार्डनर, तहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिन्यू, एलेना किंग, किम गर्थ, मेगन शूट.

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की प्लेइंग 11: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

