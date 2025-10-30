scorecardresearch
 

ऑटोमैट‍िक बॉल‍िंग मशीन बनी काल! 17 साल के इस क्रिकेटर की गेंद लगने से मौत... मेलबर्न में हादसा

17 साल के युवा क्रिकेटर की मेलबर्न में प्रैक्ट‍िस सेशन के दौरान गेंद लगने से उनकी जान चली गई. यह हादसा उस समय हुआ] जब वह बॉलिंग मशीन से गेंदों का सामना कर रहे थे. इस घटना के बाद पूरे खेल जगत में सन्नाटा पसरा हुआ है.

गेंद लगने से ऑस्ट्रेल‍ियाई क्रिकेटर बेन ऑस्ट‍िन की मौत हो गई (Photo: Cricket.com.au)
Australian cricketer death by ball: क्रिकेट की दुन‍िया से एक दुखद खबर सामने आई है. ऑस्ट्रेल‍िया के मेलबर्न में एक क्रिकेटर की मौत हो गई. यह 17 साल का क्रिकेटर मेलबर्न में प्रैक्स‍िस कर रहा था. तभी गेंद लगने से इस क्रिकेटर की मौत हो गई. जिससे स्थानीय स्पोर्ट्स कम्युन‍िटी गम में है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 17 वर्षीय बेन ऑस्टिन मंगलवार दोपहर फर्नट्री गली के वॉली ट्यू रिजर्व में अभ्यास कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि नेट्स में ऑटोमैटिक बॉलिंग मशीन से गेंदों का सामना करते समय, हेलमेट पहने हुए बेन को सिर और गर्दन के हिस्से में गेंद लगी. 

इसके बाद पैरामेड‍िकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ऑस्टिन को गंभीर हालत में मोनाश मेडिकल सेंटर ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोश‍िश की, लेकिन उनकी बुधवार को मौत हो गई. 

बेन के पिता जेस ऑस्टिन ने कहा- हम अपने प्यारे बेन के निधन से पूरी तरह टूट चुके हैं, जिनका गुरुवार सुबह निधन हो गया. यह त्रासदी हमारे बेन को हमसे छीन ले गई, लेकिन हमें थोड़ा सुकून है कि वह वही कर रहा था जो उसने कई गर्मियों में किया था, दोस्तों के साथ नेट्स पर जाकर क्रिकेट खेलना. 

उन्होंने आगे कहा- हम उस खिलाड़ी का भी समर्थन करना चाहते हैं जो नेट्स में गेंदबाजी कर रहा था. यह हादसा दो यंग खिलाड़ियों को गहराई से प्रभावित कर गया है, और हमारी संवेदनाएं उसके और उसके परिवार के साथ हैं. 

वहीं फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब (Ferntree Gully Cricket Club) जिसके लिए बेन खेलते थे. उसकी ओर से भी गुरुवार को एक बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की गई और शोक जताया गया. 

वहीं बेन की मौत के कुछ घंटों बाद क्लब में श्रद्धांजलि स्वरूप फूल, कार्ड, मिठाइयां, एक पानी की बोतल और क्रिकेट बैट रखा गया. वहीं पर्थ में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने काले आर्मबैंड पहनकर बेन को श्रद्धांजलि दी. 
 

