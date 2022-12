Vivrant Sharma IPL Auction 2023: जम्मू का लड़का.. IPL में बना करोड़पति... जानिए कौन है ये छुपा रुस्तम विवरांत शर्मा

Vivrant Sharma IPL Auction 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 सीजन के लिए कोच्चि में मिनी ऑक्शन हुआ, जिसमें जम्मू के प्लेयर विवरांत शर्मा की बल्ले-बल्ले हो गई. नए साल से पहले उन्हें बड़ा गिफ्ट मिला है. आईपीएल नीलामी में विवरांत छुपे रुस्तम निकले और वो करोड़पति बन गए. विवरांत पहली बार आईपीएल खेलते नजर आएंगे.

लेग स्पिनर और ताबड़तोड़ बल्लेबाज विवरांत शर्मा की आईपीएल में बेस प्राइस 20 लाख रुपये ही थी. मगर उन्हें खरीदने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच जमकर जंग चली. मगर इसके आखिर में हैदराबाद टीम को सफलता मिली.

हैदराबाद टीम ने 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा

हैदराबाद टीम ने विवरांत को 2 करोड़ 60 लाख रुपये में खरीद लिया. इससे पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि विवरांत पर इतनी बोली भी लग सकती है. मगर अचानक से विवरांत ने सभी को चौंका दिया और करोड़पति बन गए. 23 साल के विवरांत अनकैप्ड की कैटेगरी में थे. यानी उन्होंने अब तक टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया है. यदि वह इस आईपीएल सीजन में धमाल मचाते हैं, तो उनके लिए मौका बन सकता है.

किस्मत से मिला मौका, तो मचा दिया धमाल

विवरांत का जन्म 30 अक्टूबर 1999 को जम्मू में हुआ था. वह घरेलू क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर के लिए ही खेलते हैं. पत्रकार मोहसिन कमल के मुताबिक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर टीम के ओपनर कामरान इकबाल चोटिल हो गए थे. तब किस्मत से विवरांत को मौका मिला और उन्होंने खुद को साबित भी किया. इसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी धमाल मचा दिया.

I must admit I’m so much delighted to see Vivrant Sharma escalating a kind of bidding war! While I knew both KKR and SRH are interested in him, hadn’t expected to go at 2.6 CR! A thread on him coming shortly! Here’s a video of his batting ⤵️ #IPLAuction



pic.twitter.com/ur0xUeD9PM