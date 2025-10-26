कौन हैं उमा छेत्री? वर्ल्ड कप में जिन्होंने किया ODI डेब्यू, असम से है कनेक्शन

महिला वनडे विश्व कप में भारत का अंतिम लीग मैच रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, जहां असम क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, क्योंकि उमा छेत्री ने अपना वनडे डेब्यू किया. उमा छेत्री भारत के लिए वनडे खेलने वाली असम की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गईं. उनसे पहले ऋतु ध्रुब ने 2013-14 में भारत के लिए तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेले थे.

असम का प्रतिनिधित्व करते हुए, उमा छेत्री पहले ही भारत के लिए सात महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं. उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच दिसंबर 2024 में डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुआ था. 23 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के रूप में उमा छेत्री छोटे प्रारूप का अनुभव वनडे मंच पर लेकर आई हैं और घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें विश्व कप के लिए टीम में शामिल किया गया. बता दें कि उमा छेत्री विकेटकीपर बल्लेबाज है. घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार है.

𝘿𝙚𝙗𝙪𝙩 𝘿𝙞𝙖𝙧𝙞𝙚𝙨 ✨



The beginning of a new chapter built on hard work and dedication 👏



Presenting #TeamIndia ODI cap no.1️⃣5️⃣7️⃣ - Uma Chetry 🧢



Get your #CWC25 tickets 🎟 now: https://t.co/vGzkkgwXt4#WomenInBlue | #INDvBAN pic.twitter.com/J5msIKUVmZ — BCCI Women (@BCCIWomen) October 26, 2025

तीन बदलावों के साथ उतरी है टीम इंडिया

भारत ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए. उमा छेत्री, राधा यादव और अमनजोत कौर को शामिल किया गया, जबकि ऋचा घोष, क्रांति गौड़ और स्नेह राणा को विश्राम दिया गया. बारिश के कारण टॉस में 35 मिनट की देरी हुई, जिसके बाद भारत ने पहले गेंदबाज़ी करने का निर्णय लिया. हालांकि बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था, लेकिन भारत ने सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने से पहले लीग चरण का अंत जीत के साथ करने का लक्ष्य रखा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्मृति मंधाना-प्रतीका रावल ने शतक जड़कर की रिकॉर्ड्स की बारिश, शुभमन गिल-रोहित शर्मा भी पीछे छूटे

कौन हैं उमा छेत्री

उमा छेत्री का डेब्यू असम क्रिकेट के लिए एक और मील का पत्थर है, क्योंकि उनसे पहले रियान पराग राज्य के पहले पुरुष क्रिकेटर बने थे जिन्होंने अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था. उमा छेत्री की यह यात्रा असम के युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्रिकेट की बढ़ती मौजूदगी को और मज़बूत करेगी. उमा अभी केवल 23 साल की हैं. उनके लिए यह एक बड़ा मौका है कि वह अपनी जगह पक्की कर सकें.

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर.

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: सुमैया अख्तर, रुब्या हैदर जेलिक, शर्मिन अख्तर, शोभना मोस्तरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशी, मारुफा अख्तर.



---- समाप्त ----