स्मृति मंधाना-प्रतीका रावल ने शतक जड़कर की रिकॉर्ड्स की बारिश, शुभमन गिल-रोहित शर्मा भी पीछे छूटे

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने अपना छठा मुकाबला 23 अक्टूबर (गुरुवार) को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने कमाल का प्रदर्शन किया है. दोनों बल्लेबाजों ने अपने-शतक पूरे किए.

स्मृति मंधाना ने 95 गेंदों का सामना करते हुए 109 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और चार छक्के शामिल रहे. स्मृति मंधाना के वूमेन्स ओडीआई करियर का ये 14वां शतक रहा. वूमेन्स ओडीआई में स्मृति से ज्यादा शतक सिर्फ मेग लैनिंग ने लगाए हैं. उधर प्रतीका रावल ने 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 134 गेंदों पर 122 रन बनाए. प्रतीका का महिला वर्ल्ड कप में ये पहला शतक रहा.

प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना ने मिलकर पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की. देखा जाए तो मंधाना इस साल वूमेन्स ओडीआई में पांच शतक बना चुकी हैं. एक कैलेंडर ईयर में वूमेन्स ओडीआई में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में उन्होंने साउथ अफ्रीका के ताजमिन ब्रिट्स की बराबरी कर ली.

वूमेन्स ओडीआई में सर्वाधिक शतक

15- मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)

14- स्मृति मंधाना (भारत)

13- सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)

12- टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड)

10- नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)

एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक शतक (वूमेन्स ओडीआई)

5- ताजमिन ब्रिट्स (साउथ अफ्रीका), 2025

5- स्मृति मंधाना (भारत), 2025

4- स्मृति मंधाना (भारत), 2024

प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना ने इस साल बतौर ओपनर कुल 1557 रन जोड़े हैं. किसी एक कैलेंडर ईयर में ओडीआई क्रिकेट में ये दूसरे सर्वाधिक पार्टनरशिप रन हैं. मंधाना-प्रतीका अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल से आगे निकल चुकी हैं. रोहित-शुभमन ने साल 2023 में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर 1523 रन जोड़े थे. वूमेन्स ओडीआई में मंधाना-प्रतीका ने दूसरी बार 200 या उससे ज्यादा की साझेदारी की है. वूमेन्स वर्ल्ड कप में ऐसा तीसरी बार हुआ है, जब एक मैच में किसी टीम के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेलीं.

एक ODI कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक पार्टरशिप रन (महिला एवं पुरुष दोनों)

1635- सचिन तेंदुलकर & सौरव गांगुली (भारत), 1998

1557- स्मृति मंधाना & प्रतीका रावल (भारत), 2025

1523- रोहित शर्मा & शुभमन गिल (भारत), 2023

1518- एडम गिलक्रिस्ट & मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया), 1999

1483- सचिन तेंदुलकर & सौरव गांगुली (भारत), 2000

वूमेन्स ओडीआई में 2 बार 200 प्लस पार्टनरशिप

2- मेग लैनिंग & एलिसा पेरी

2- तामिन ब्रिट्स & लौरा वोलवॉर्ड

2- टैमी ब्यूमोंट & एमी जोन्स

2- स्मृति मंधाना & प्रतीका रावल

वूमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप इनिंग्स में दोनों ओपनर्स के शतक

लिन थॉमस & एनिड बेकवेल (इंग्लैंड) बनाम वर्ल्ड इलेवन, होव, 1973

लिंडसे रीलर & रूथ बकस्टीन (ऑस्ट्रेलिया) बनाम नीदरलैंड्स, पर्थ, 1988

स्मृति मंधाना & प्रतीका रावल (भारत) बनाम न्यूजीलैंड, नवी मुंबई, 2025

वूमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप दो बार 150 प्लस पार्टनरशिप (किसी भी विकेट के लिए)

बेलिंडा क्लार्क & लिजा केटली (ऑस्ट्रेलिया)- 1997 और 2000

राचेल हेन्स & एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)- 2022

स्मृति मंधाना & प्रतीका रावल (भारत)- 2025

वूमेन्स ओडीआई में सर्वाधिक शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप

10- बेलिंडा क्लार्क & लिजा केटली (ऑस्ट्रेलिया)

7- स्मृति मंधाना & प्रतीका रावल (भारत)

7- राचेल हेन्स & एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)

7- ताजमिन ब्रिट्स & लौरा वोलवॉर्ड (साउथ अफ्रीका)

7- लिजेल ली & लौरा वोलवॉर्ड (साउथ अफ्रीका)

एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक शतकीय पार्टनरशिप (किसी भी विकेट के लिए)

5- बेलिंडा क्लार्क & लिजा केइटली (ऑस्ट्रेलिया), 2000

5- स्मृति मंधाना & प्रतीका रावल (भारत), 2025

4- सूजी बेट्स & राचेल प्रीस्ट (न्यूजीलैंड), 2015

4- ताजमिन ब्रिट्स & लौरा वोलवॉर्ड (साउथ अफ्रीका), 2025

स्मृति मंधाना अब एक कैलेंडर ईयर में वूमेन्स ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने लिजेल ली को पछाड़ दिया. मंधाना इस साल वूमेन्स ओडीआई में 31 छक्के लगा चुकी हैं. उधर प्रतीका रावल ने इनिंग्स के हिसाब से वूमेन्स ओडीआई में संयुक्त रूप से सबसे तेज हजार रन पूरे कर लिए.

एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के (वूमेन्स ओडीआई)

31*- स्मृति मंधाना (भारत), 2025

28- लिजेल ली (साउथ अफ्रीका), 2017

21- डिएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीजा), 2013

21- क्लो ट्रायोन (साउथ अफ्रीका), 2017

21- चमारी अटापट्टू (श्रीलंका), 2023

वूमेन्स ओडीआई में सबसे तेज 1000 रन (पारी के हिसाब से)

23 - लिंडसे रीलर (ऑस्ट्रेलिया)

23 - प्रतीक रावल (भारत)

25 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)

25 - निकोल बोल्टन (ऑस्ट्रेलिया)

27 - बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया)

27 - लौरा वोलवॉर्ड (साउथ अफ्रीका)

