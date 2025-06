Who is Nikhil Sosale: आईपीएल 2025 की चैम्प‍ियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की व‍िक्ट्री परेड के दौरान बेंगलुरु में भगदड़ मच गई, इस दुखद हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने सबसे पहली ग‍िरफ्तारी की. उनमें एक नाम रहा निखिल सोसाले का. न‍िख‍िल RCB की मार्केटिंग टीम के हेड हैं.

निखिल सोसाले पर आरोप है कि उन्होंने व‍िक्ट्री परेड इवेंट की प्लान‍िंग सही तरीके से नहीं की थी, जिससे हालात बेकाबू हो गए. उनके साथ-साथ एक इवेंट कंपनी DNA के तीन कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि किसकी लापरवाही की वजह से यह दुखद हादसा हुआ.



निखिल सोसाले की जब एयरपोर्ट पर ग‍िरफ्तारी हुई तो वो मुंबई भागने की फिराक में थे और जैसे ही वह एयरपोर्ट पहुंचे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा. निखिल से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बेंगलुरु में RCB की जीत के बाद हुई व‍िक्ट्री परेड से पहले हुई भगदड़ में और अव्यवस्था में उनकी भूमिका कितनी गंभीर थी. इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे.

कौन हैं न‍िख‍िल सोसाले

न‍िख‍िल सोसाले की बात की जाए तो वह इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2025 के ज्यादातर मैचों में दर्शक दीर्घा में व‍िराट कोहली की एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ साए की तरह नजर आए थे. जब भी अनुष्का शर्मा इस बार आईपीएल में मैच देखने गईं तो उनके साथ न‍िख‍िल सोसाले भी द‍िखे.

वहीं आईपीएल फाइनल में जब बेंगलुरु की टीम चैम्प‍ियन बनी तो भी न‍िख‍िल सोसाले मैदान पर अनुष्का शर्मा के साथ दिखे थे. न‍िख‍िल को इंस्टाग्राम पर व‍िराट कोहली, अनुष्का शर्मा के अलावा साक्षी धोनी (महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी), युजवेंद्र चहल, दीप‍िका पल्लीकल, ट्रेव‍िस हेड, जहीर खान, हेजल कीच (युवराज सिंह की पत्नी), फाफ डु प्लेस‍िस, सुरेश रैना जैसे तमाम बड़े-बड़े पावरस्टार लोग फॉलो करते हैं.

So Happy For Them,,, its a journey of both of them… She supported him through out the journey , Lucky Man with Beautiful supportive wife, Congratulation all RCB fans #RCBvsPBKS #AnushkaSharma #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/yFM9je9r2B