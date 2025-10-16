विराट कोहली 19 अक्टूबर से क्रिकेट के मैदान में एक्शन में होंगे. वो 3 मैचों की वनडे सीरीज में अपना जलवा दिखाएंगे. कोहली ऑस्ट्रेल‍िया के लिए 15 अक्टूबर को रवाना हुए. लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले 14 अक्टूबर को वो गुरुग्राम पहुंचे थे. बाद में गुरुग्राम की तहसील भी पहुंचे जहां उन्होंने अपने बड़े भाई विकास कोहली के नाम गुरुग्राम से जुड़ी प्रॉपर्टी की GPA कर दी.

क्रिकेट के मैदान पर धमाका करने वाले कोहली अपनी इस ऑफ-फील्ड एक्शन की वजह से चर्चा में आ गए. जहां कोहली ने प्रॉपर्टी की GPA (General Power of Attorney) बड़े भाई विकास कोहली के नाम ट्रांसफर कर दी. मंगलवार (14 अक्टूबर) की दोपहर कोहली गुरुग्राम की वजीराबाद तहसील में पहुंचे थे.





इस दौरान विराट कोहली ने तहसील में कार्यरत कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचवाए और ऑटोग्राफ भी दिए. ध्यान रहे विराट कोहली बीते दिनों परिवार के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हुए हैं. इसी के चलते विराट कोहली ने प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी अधिकार अपने भाई को सौंपे हैं.

क्या होता है GPA (General Power of Attorney)

GPA एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति को दूसरे की ओर से संपत्ति या अन्य वित्तीय कामकाज करने का अधिकार देता है. एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी (General Power of Attorney - GPOA) एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति (मुख्य व्यक्ति) को किसी अन्य व्यक्ति (एजेंट) को अपनी ओर से व्यापक कानूनी और वित्तीय कार्य करने का अधिकार देता है. यह एजेंट को बैंकिंग, संपत्ति प्रबंधन, अनुबंधों पर हस्ताक्षर और अन्य कई वित्तीय मामलों सहित कई क्षेत्रों में निर्णय लेने की शक्ति देता है, जब तक कि यह रद्द न हो जाए या मुख्य व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए.

इस कदम के बाद यह सवाल उठ रहा है कि कोहली ने यह निर्णय क्यों लिया और इससे उनकी प्रॉपर्टी के मामलों में क्या बदलाव आएंगे. ऐसा माना जा रहा है कि प्लेयर्स और सेलिब्रिटी के बीच यह आम है ताकि संपत्ति और अन्य जिम्मेदारियों का प्रबंधन आसान हो सके.



General Power of Attorney (GPA) क्यों जरूरी?

GPA एक ऐसा कानूनी दस्तावेज़ है जो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को आपके बजाय कानूनी और वित्तीय काम करने की अनुमति देता है, जैसे कि प्रॉपर्टी का प्रबंधन यह तब काम आता है जब आप खुद वहां मौजूद नहीं हो सकते, जैसे कि स्वास्थ्य कारणों से या विदेश में रहने वाले लोग (NRI). पर ध्यान रहे, GPA से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं बदलता. अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो, तो इसके लिए रजिस्टर्ड सेल डीड बनवाना जरूरी है.

आख‍िरी बार चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में खेलते दिखे कोहली

किंग कोहली की बात की जाए तो वो टी20 इंटरनशेनल से संन्यास ले चुके हैं, प‍िछले साल इस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप बारबाडोस में जीतने के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया था. वहीं इसी साल उन्होंने 10 मई को टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर होने का फैसला किया था. हालांकि वो वनडे फॉर्मेट में एक्ट‍िव हैं, कोहली टीम इंड‍िया के लिए इस साल केवल चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में खेलते हुए दिखे थे. अब कोहली 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की ODI सीरीज में खेलते दिखेंगे.

ऑस्ट्रेल‍िया की भारत की 15 सदस्यीय ODI टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल

19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ

23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड

25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी

