scorecardresearch
 

Feedback

'पंत-जुरेल की अटैकिंग बैटिंग प्लान का हिस्सा', सुंदर ने किया शॉकिंग खुलासा

वॉशिंगटन सुंदर ने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज़ी के ढहने के बाद ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल का बचाव किया. उन्होंने कहा कि दोनों का आक्रामक तरीका टीम प्लान का हिस्सा था, लेकिन शॉट का सेलेक्शन खराब रहा. जुरेल और पंत के आउट होने से भारत की पारी बिखर गई...

Advertisement
X
ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी पर उठ रहे सवाल (Photo: ITG)
ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी पर उठ रहे सवाल (Photo: ITG)

टीम इंडिया के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने गुवाहाटी टेस्ट के तीसरे दिन टीम की बल्लेबाज़ी के बिखरने के बावजूद ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल का मजबूती से बचाव किया. दक्षिण अफ्रीका के 489 के विशाल स्कोर के जवाब में भारत के लगातार विकेट गिरने के बाद दोनों बल्लेबाज़ अपने शॉट चयन को लेकर आलोचना के घेरे में आ गए थे. लेकिन सुंदर ने कहा कि उनका आक्रामक तरीका बेपरवाही नहीं, बल्कि टीम प्लान और इरादे का हिस्सा था.

उन्होंने पोस्ट-मैच बातचीत में कहा, 'किसी और दिन, दोनों के शॉट सीधे स्टैंड में जाते और हम सब तालियां बजाते. आपको उनके प्लान और स्किल सेट पर भरोसा करना होता है. बस आज रिजल्ट वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे.'

यह भी पढ़ें: तिलक-ऋतुराज को मौका, पंत-जडेजा का कमबैक... अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम सेलेक्शन की बड़ी बातें

जहां भारत की पारी हाथ से निकल गई

सम्बंधित ख़बरें

India's Washington Sundar
'सुंदर को नंबर-8 पर क्यों भेजा...', गौतम गंभीर पर भड़के रवि शास्त्री 
sundar
कोच गंभीर के 'सुंदर' प्रयोग पर कार्तिक ने साधा निशाना, बोले- उसकी गेंदबाजी...  
Jasprit Bumrah in Kolkata Test
'कैप्टन नहीं हूं...', बुमराह से पूछा गया वॉश‍िंगटन के 'नंबर 3 प्रमोशन' पर सवाल, दिया ये जवाब 
Team India Players in Kolkata Test
कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत... दूसरे दिन विकेटों का पतझड़, SA का स्कोर 93/7 
Sai Sudarshan vs Washington Sundar
ईडन में टीम इंडिया ने क्यों किया नंबर 3 पर 'सुंदर' प्रयोग? क्या है 'गंभीर' फैसले की वजह  

पहले टेस्ट में स्पिन को अच्छी तरह खेलने वाले ध्रुव जुरेल ने इस बार मार्को जानसेन के खिलाफ आक्रामक होने का फैसला किया, लेकिन लाइन गलत चुन बैठे. गेंद को उन्होंने सीधा मिड-ऑन पर खेल दिया और दक्षिण अफ्रीका को ब्रेकथ्रू मिला. इसके बाद भारतीय पारी ढह गई.

कुछ ही देर बाद ऋषभ पंत भी जल्दबाज़ी में आउट हो गए. बड़े शॉट की कोशिश में वह आगे बढ़े और हल्का-सा किनारा देकर आउट हो गए. इसके बाद भारत संभल नहीं पाया. टीम लंच तक 174/7 पर सिमट चुकी थी और अंततः 201 पर ऑल आउट हो गई. मार्को जानसेन ने एक बार फिर स्पेल के महत्वपूर्ण हिस्सों में झटके दिए, जबकि साइमन हार्मर लगातार नियंत्रण बनाए रहे.

Advertisement

सुंदर ने फिर पारी को संभाला

असली लड़ाई सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने दिखाई. दोनों ने धैर्य और समझदारी से बल्लेबाज़ी करते हुए 200 से अधिक गेंदों की साझेदारी में 72 रन जोड़े, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की सबसे लंबी आठवें विकेट की पार्टनरशिप बन गई.

दक्षिण अफ्रीका ने फॉलो-ऑन देने के बजाय फिर से बल्लेबाज़ी चुनी और 26/0 पर दिन खत्म किया. उनकी कुल बढ़त 314 रन तक पहुंच गई, जबकि भारत की स्थिति बेहद नाजुक दिख रही है. सुंदर ने हालांकि दिन 4 से पहले सकारात्मक रहने की अपील की.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement