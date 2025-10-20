'मुल्तान के सुल्तान' वीरेंद्र सहवाग ही नहीं... 20 अक्टूबर से इन 4 क्रिकेटर्स का भी है खास कनेक्शन

Happy Birthday Virender Sehwag: टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग 20 अक्टूबर (सोमवार) को 47 साल के हो गए. साल 1978 में दिल्ली के नजफगढ़ में जन्मे वीरू ने अपने बल्ले से वो करिश्मे किए, जिनकी चर्चा आज भी क्रिकेट जगत में होती है. 'नजफगढ़ के नवाब' और 'मुल्तान के सुल्तान' के नाम से मशहूर सहवाग ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि क्रिकेट को देखने का नजरिया भी बदल दिया. उन्होंने युवी पीढ़ी को सिखाया कि आक्रामक खेल सिर्फ सीमित ओवर्स का हिस्सा नहीं, बल्कि टेस्ट मैचों में भी संभव है.

वीरेंद्र सहवाग ने घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की ओर से खेलते हुए अपनी आक्रामक शैली से सबका ध्यान खींचा. घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बाद उनकी टीम इंडिया में एंट्री हुई. सहवाग ने अप्रैल 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली में अपना ओडीआई डेब्यू किया, जिसमें वो सिर्फ 1 रन बना सके. फिर जब सहवाग ने नवंबर 2001 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ब्लोमफोंटेन में टेस्ट डेब्यू किया, तो वो शतक (105 रन) जड़ने में कामयाब रहे.

दाएं हाथ के बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू दिसंबर 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, जो भारतीय टीम का भी इस फॉर्मेट में पहला मैच था. सहवाग ने उस मुकाबले में कप्तानी भी की थी. सहवाग ने अपने करियर की शुरुआत में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की, लेकिन जब उन्हें टॉप ऑर्डर में मौका मिला तो उनके खेल में और निखार आया. धीरे-धीरे उन्होंने तूफानी बैटिंग से अलग पहचान बनाई.

...जब छक्का लगा पूरा किया तिहरा शतक

वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक लगाए. एक 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में, जहां उन्होंने 309 रन बनाए थे. तब सहवाग ने सकलैन मुश्ताक की गेंद पर छक्का लगाकर अपना तिहरा शतक पूरा किया था. सहवाग इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे. उस तिहरे शतक के बाद वो 'मुल्तान के सुल्तान' कहे जाने लगे. फिर उनका दूसरा तिहरा शतक 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में आया, जब उन्होंने 319 रन जड़ दिए. उनकी 319 रनों की इनिंग्स अब भी किसी भारतीय की ओर से टेस्ट में खेली गई सबसे बड़ी इनिंग्स है.

वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया था तिहरा शतक (Photo: Getty)

वीरेंद्र सहवाग का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त रिकॉर्ड रहा. सहवाग ने पाकिस्तान के विरुद्ध 9 टेस्ट मैचों में 91.14 की औसत से 1276 रन बनाए, जो अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है. इस दौरान उन्होंने 4 शतक जड़े. ओवरऑल सहवाग ने 104 टेस्ट मैचों में 49.34 के एवरेज से 8586 रन बनाए, जिनमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे. टेस्ट ही नहीं, ओडीआई क्रिकेट में भी वीरेंद्र सहवाग का जलवा कम नहीं रहा.

वीरेंद्र सहवाग ने 251 ओडीआई मैच खेले, जिसमें उन्होंने 15 शतक और 38 अर्धशतकों की मदद से 8273 रन बनाए. ओडीआई में सहवाग का स्ट्राइक रेट 104.33 और औसत 35.05 रहा. साल 2011 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ सहवाग ने 219 रन बनाए, जो वनडे इंटरनेशनल में बतौर कप्तान किसी खिलाड़ी का बेस्ट स्कोर है. टी20 इंटरनेशनल में सहवाग के नाम पर 19 मैचों में 394 रन दर्ज हैं. सहवाग ने गेंद से भी जादू दिखाया और इंटरनेशनल क्रिकेट में 136 विकेट झटके. सहवाग ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 और वनडे विश्व कप 2011 में भारतीय टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई.

इन खिलाड़ी के लिए भी खास है 20 अक्टूबर

20 अक्टूबर का दिन क्रिकेट की दुनिया के लिए कई मायनों में खास है. इसी दिन साल 1963 में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म हुआ था. 20 अक्टूबर के दिन ही साल 1966 में साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड का जन्म हुआ. वहीं टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 20 अक्टूबर 2010 को अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था. 20 अक्टूबर के दिन ही साल 1991 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल मार्श का भी जन्म हुआ था.

लेकिन इन सभी में वीरेंद्र सहवाग का बर्थडे फैन्स के दिलों में खास जगह रखता है. सहवाग ने भारतीय क्रिकेट को निडरता और आत्मविश्वास की नई परिभाषा दी. सहवाग ने साबित किया कि तकनीक से ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास. इस दिग्गज बल्लेबाज ने भारतीय फैन्स को कई रोमांचक पल दिए, जो फैन्स अब भी नहीं भूले हैं.

