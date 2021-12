Rohit Sharma Vs Virat Kohli: 'सारी दिक्कत कोहली की ईगो की है', टीम इंडिया में मचे बवाल पर भड़के फैंस

Rohit Sharma Vs Virat Kohli: टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली और वनडे/टी-20 कप्तान रोहित शर्मा के बीच मनमुचाव की खबरें पिछले लंबे वक्त से चल रही हैं. हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने विराट कोहली से वनडे कप्तानी और अजिंक्य रहाणे से टेस्ट उपकप्तानी छीनकर रोहित शर्मा के हाथों में सौंप दी थी.

इसके बाद कुछ ऐसा संयोग बना कि रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले चोटिल हो गए और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए हैं. रोहित के वनडे सीरीज में खेलने पर भी सस्पेंस बरकरार है.

वनडे सीरीज से बाहर हुए विराट कोहली!

रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद विराट कोहली ने भी अपने निर्णय से सभी को चौंका दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज और पहले टेस्ट में आराम करने वाले विराट कोहली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी बेटी के जन्मदिन के पास अपने परिवार के साथ समय बिताने का निर्णय किया है. विराट की बेटी वामिका का जन्मदिन 11 जनवरी को होता है और इस वक्त भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट खेला जा रहा होगा.

विराट वनडे सीरीज के दौरान अपना वक्त परिवार के साथ बिताना चाहते हैं. जैसे ही यह खबर सामने आई उसके बाद ट्विटर पर भारतीय फैंस का रिएक्शन भी सामने आने लगे.

Great to see Virat Kohli take a step back from a hectic cricket schedule to spend some more time with his ego.

Role model for leaders in any field. — Opinion Bakery (@IndiaSpeaksPR) December 14, 2021

Why can't Virat Kohli just take a break from ODIs and T20Is if he doesn't want to play that format? Everytime a shorter format series comes, he takes a break. Vacation with family is important than a big series? Take retirement and focus only on tests. #IndvsSA — Somya Chhabra (@imsomyachhabra) December 14, 2021

Rohit Sharma won’t play test series.

Virat Kohli won’t play ODI series.



This reminds me of “Agar hum unki shadi me nahi jayenge, to vo hamare yaha shadi me nahi aayenge" — Manoj Pareek (@mrpareekji) December 14, 2021

कुछ लोग विराट के इस निर्णय के साथ नजर आए वहीं कुछ लोग विराट के बर्ताव पर सवाल भी उठाते नजर आए हैं. फैंस ने विराट कोहली की ईगो को दिक्कत बताया है, तो कुछ ने रोहित शर्मा को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

@ImRo45 out of test series due to injury and @imVkohli will take break from ODI series.. Wowww what an award winning movie script Courtesy: @BCCI 👏🏻👏🏻 — Aman Jha (@AmanJha68865006) December 14, 2021

Highly disappointed that Virat is making himself unavailable for the ODI series against SA for his daughter’s birthday. If that’s so, I won’t defend him in any way. It’s highly unprofessional of him.

But I get a feeling there might be some other reason. #ViratKohli #IndvsSA — Dr. Palak Singh (@thatsmePalak) December 14, 2021

रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद प्रियंक पंचाल को टेस्ट टीम में जगह दी गई है. अगर रोहित वनडे सीरीज तक फिट नहीं हो पाते हैं तो केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे.