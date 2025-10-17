scorecardresearch
 

Video: विराट कोहली ने दिया ऑटोग्राफ तो गुलाटी मारने लगा फैन, हाथ में पेपर लिए दौड़ता रहा

पर्थ में पहले वनडे से पहले विराट कोहली का ऑटोग्राफ मिलने पर एक युवा फैन खुशी से झूम उठा, जिसका वीडियो वायरल हो गया. कोहली और रोहित शर्मा दोनों की टीम में वापसी से भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में उत्साह बढ़ गया. कोहली लंबे ब्रेक के बाद अच्छी लय में दिखे और उन्होंने नेट्स में तेज़ गेंदबाजों का आत्मविश्वास से सामना किया.

19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज (Photo: SS viral video)
पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे से पहले विराट कोहली का ऑटोग्राफ मिलने के बाद एक युवा प्रशंसक को खुशी से झूमते हुए इधर-उधर दौड़ते देखा गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विराट कोहली और रोहित शर्मा करीब 6 महीने के बाद टीम इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं.

दोनों सिर्फ 3 मैचों की वनडे सीरीज में ही नजर आएंगे. क्योंकि दोनों दिग्गजों ने टेस्ट और टी20 को पहले ही अलविदा कह दिया है. ऑस्ट्रेलिया में विराट और रोहित को लेकर फैंस में गजब का उत्साह है. ऐसा ही एक वायरल वीडियो में देखा गया, जिसमें वह लड़का कोहली से मिलने के बाद खुशी में दौड़ता नज़र आया.

जमकर अभ्यास कर रहे कोहली

कोहली पर्थ में भारत के नेट सेशन के दौरान तैयार दिखे, जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम में उनकी वापसी को दर्शाता है. ग्राउंड के बाहर मौजूद प्रशंसक रोमांचित हो गए जब कोहली और रोहित शर्मा दोनों वैकल्पिक ट्रेनिंग सेशन में पहुंचे, रविवार के पहले वनडे से पहले खुद को तैयार करते हुए. शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित, कप्तान का आर्मबैंड पहने बिना खेले, और कोहली के साथ एक ऊर्जावान अभ्यास सत्र में शामिल हुए.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में बना सकते हैं 6 महारिकॉर्ड, सचिन-कोहली को छोड़ेंगे पीछे

हालांकि, सारा ध्यान कोहली पर ही था. उन्होंने आईपीएल के बाद से कोई मैच नहीं खेला है और यह संभवतः उनका ऑस्ट्रेलिया का आखिरी दौरा हो सकता है. उन्होंने उस टर्फ पर कैचिंग ड्रिल्स से शुरुआत की जहां उन्होंने लगभग एक साल पहले अपना आखिरी टेस्ट शतक बनाया था, फिर 40 मिनट तक नेट्स में मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और स्थानीय गेंदबाजों की बैक-ऑफ-ए-लेंथ गेंदों का सामना किया.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही प्रैक्टिस में जुटी टीम इंडिया, पर्थ में रोहित-कोहली ने जमकर बहाया पसीना, VIDEO

कोहली का फुटवर्क और टाइमिंग खास तौर पर राणा की तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ प्रभावशाली रहा. इसके विपरीत, रोहित शुरुआत में थोड़े जंग खाए हुए दिखे लेकिन आत्मविश्वास बढ़ने के साथ उन्होंने कई मजबूत शॉट खेले. केएल राहुल का नेट सेशन छोटा रहा और वे जल्द ही सपोर्ट स्टाफ के साथ ग्राउंड से निकल गए.

कोहली की वापसी ने तीन मैचों की वनडे सीरीज़ को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है, जिससे ऑप्टस स्टेडियम में टिकट बिक्री में तेजी आई है, जहां 50,000 से अधिक दर्शकों के आने की उम्मीद है. यह सीरीज़ ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों की बड़ी शुरुआत को भी दर्शाती है, जो 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली एशेज़ श्रृंखला तक जाएगी.
 

