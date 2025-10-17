scorecardresearch
 

'रोहित-विराट 2027 तक खेलेंगे...', कंगारू क्रिकेटर की बात सुन मुस्कुराने लगे अक्षर पटेल, VIDEO

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे. रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जीता था. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी वनडे स्क्वॉड का हिस्सा हैं.

ट्रेविस हेड ने विराट-रोहित की तारीफ में पढ़े कसीदे, अक्षर पटेल का रिएक्शन वायरल. (Photo: Getty Images)
ट्रेविस हेड ने विराट-रोहित की तारीफ में पढ़े कसीदे, अक्षर पटेल का रिएक्शन वायरल. (Photo: Getty Images)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार (19 अक्टूबर) को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाना है. इस मुकाबले के जरिए विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं. कोहली और रोहित इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के  बाद से क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं. 

बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल के अलावा टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले चुके हैं. अब दोनों के ओडीआई करियर को लेकर भी तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, हाल ही में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया, जिससे अटकलों का बाजार और भी गर्म हो गया.

वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले 17 अक्टूबर (शुक्रवार) को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड और भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान हेड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की जमकर तारीफ की. हेड ने कहा, 'वो भारत के लिए शानदार रहे हैं. मैं शायद अक्षर से ज्यदा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दोनों ही वर्ल्ड-क्लास प्लेयर्स हैं. विराट शायद अब तक के सबसे महान वनडे बल्लेबाज हैं और रोहित भी ज्यादा पीछे नहीं हैं.'

रोहित-विराट को लेकर हेड ने और क्या कहा?
ट्रेविस हेड ने आगे कहा, 'रोहित एक सलामी बल्लेबाज हैं और उन्होंने जो कुछ हासिल किया है, वो काबिले तारीफ है. मुझे लगता है दोनों 2027 तक खेलते रहेंगे. यह क्रिकेट के लिए अच्छा है कि वो अब भी खेल रहे हैं.' जब हेड ने कहा कि रोहित-कोहली 2027 तक खेलेंगे, तो अक्षर पटेल मुस्कुराने लगे.

अक्षर पटेल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कहा, 'दोनों विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं. उन्हें पता है कि क्या करना है और वे पूरी तरह तैयार हैं. वे पेशेवर हैं और हमेशा तैयार रहते हैं. अगर आप उनकी फॉर्म की बात करें, तो दोनों ने काफी अच्छी तैयारी की है. सभी खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट पास किया है और अब सभी सीरीज के लिए तैयार हैं.'

अक्षर पटेल ने यह भी कहा कि शुभमन गिल के लिए कप्तान के तौर पर यह अनुभव बहुत काम आएगा. अक्षर का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी से उन्हें लीडरशिप में काफी मदद मिलेगी. भारतीय टीम गुरुवार सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंची. टीम इंडिय ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में दो प्रैक्टिस सेशन भी पूरे किए हैं.

