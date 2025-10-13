scorecardresearch
 

Feedback

विराट कोहली IPL 2026 में RCB का साथ छोड़ देंगे? आकाश चोपड़ा ने समझाया पूरा समीकरण

आईपीएल 2026 से पहले ये अटकलें तेज हैं की विराट कोहली आरसीबी का साथ छोड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर चल रही इस चर्चा को लेकर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने जवाब दिया है. आकाश चोपड़ा ने कहा कि पिछले सीजन आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता है. ऐसे में...

Advertisement
X
विराट कोहली की आरसीबी ने पिछले सीजन जीता था आईपीएल का पहला खिताब (Photo: ITG)
विराट कोहली की आरसीबी ने पिछले सीजन जीता था आईपीएल का पहला खिताब (Photo: ITG)

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के आईपीएल करियर को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं. कोहली आईपीएल के पहले सीजन से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा रहे हैं. आईपीएल 2026 से पहले चर्चा जोरों पर है की विराट कोहली आरसीबी का साथ छोड़ देंगे. कोहली ने पिछले सीजन में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, जिससे 18 साल का इंतजार खत्म हुआ था. हालांकि, यह माना जा रहा है कि 36 वर्षीय खिलाड़ी ने नए सीजन से पहले फ्रेंचाइज़ी के साथ एक वाणिज्यिक (commercial) अनुबंध को ठुकरा दिया था.

क्या आरसीबी का साथ छोड़ेंगे कोहली

कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने आरसीबी प्रशंसकों को आश्वासन दिया कि उनका स्टार खिलाड़ी टीम नहीं छोड़ेगा. विराट ने अपना पूरा करियर आरसीबी के साथ बिताया है और वह इस फ्रेंचाइज़ी के पर्याय बन चुके हैं. पूर्व भारतीय कप्तान ने अक्सर यह इच्छा जताई है कि वह अपना करियर बेंगलुरु आधारित टीम के साथ ही समाप्त करना चाहते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Kohli_Gambhir_Fight
Gautam Gambhir का Virat Kohli से क्यों हुआ था झगड़ा? 
Shubman Gill
Shubman Gill ने शतक जड़कर रचा इतिहास! 
Roman Reigns
रोमन रेंस बन गए क्रिकेटर, कोहली के स्टाइल में लगाया 'शॉट', VIDEO 
Shubman Gill
शुभमन ने रचा इतिहास...टूटा रोहित का रिकॉर्ड, कोहली के क्लब में भी एंट्री 
Yashasvi Jaiswal
यशस्वी ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़़ी, कोहली की भी बराबरी की 

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल ने शतक जड़कर रचा इतिहास... WTC में तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, विराट कोहली के इस खास क्लब में भी हुए शामिल

आकाश चोपड़ा ने कहा, 'उन्होंने कथित तौर पर एक वाणिज्यिक अनुबंध को ठुकराया है, लेकिन इसका क्या मतलब है? वह निश्चित रूप से आरसीबी के लिए खेलेंगे. अगर वह खेल रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से इसी फ्रेंचाइज़ी के लिए मैदान में उतरेंगे.'

Advertisement

वाणिज्यिक अनुबंध फ्रेंचाइज़ी के साथ रिटेंशन (retention) अनुबंध से अलग होते हैं. कोहली को हर सीजन आरसीबी द्वारा रिटेन किया गया है और आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले भी वह उनकी सूची में सबसे पहले रहने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: WWE रिंग में रोमन रेंस बन गए क्रिकेटर, कोहली के स्टाइल में लगाया 'शॉट', VIDEO

आकाश चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने अभी-अभी ट्रॉफी जीती है. फिर वह फ्रेंचाइज़ी क्यों छोड़ेंगे? वह कहीं नहीं जा रहे हैं. कौन सा अनुबंध ठुकराया गया है, यह केवल अटकलों का हिस्सा है. संभव है कि उनके पास दोहरे अनुबंध (dual contract) की व्यवस्था हो. बता दें कि कोहली आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 267 मैचों में हिस्सा लिया है, जिसमें 8,661 रन और 71 बार 50+ स्कोर बनाए हैं. पिछले साल, विराट ने 15 मैचों में 54.75 की शानदार औसत से 657 रन बनाए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement