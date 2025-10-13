विराट कोहली IPL 2026 में RCB का साथ छोड़ देंगे? आकाश चोपड़ा ने समझाया पूरा समीकरण

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के आईपीएल करियर को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं. कोहली आईपीएल के पहले सीजन से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा रहे हैं. आईपीएल 2026 से पहले चर्चा जोरों पर है की विराट कोहली आरसीबी का साथ छोड़ देंगे. कोहली ने पिछले सीजन में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, जिससे 18 साल का इंतजार खत्म हुआ था. हालांकि, यह माना जा रहा है कि 36 वर्षीय खिलाड़ी ने नए सीजन से पहले फ्रेंचाइज़ी के साथ एक वाणिज्यिक (commercial) अनुबंध को ठुकरा दिया था.

क्या आरसीबी का साथ छोड़ेंगे कोहली

कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने आरसीबी प्रशंसकों को आश्वासन दिया कि उनका स्टार खिलाड़ी टीम नहीं छोड़ेगा. विराट ने अपना पूरा करियर आरसीबी के साथ बिताया है और वह इस फ्रेंचाइज़ी के पर्याय बन चुके हैं. पूर्व भारतीय कप्तान ने अक्सर यह इच्छा जताई है कि वह अपना करियर बेंगलुरु आधारित टीम के साथ ही समाप्त करना चाहते हैं.

आकाश चोपड़ा ने कहा, 'उन्होंने कथित तौर पर एक वाणिज्यिक अनुबंध को ठुकराया है, लेकिन इसका क्या मतलब है? वह निश्चित रूप से आरसीबी के लिए खेलेंगे. अगर वह खेल रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से इसी फ्रेंचाइज़ी के लिए मैदान में उतरेंगे.'

वाणिज्यिक अनुबंध फ्रेंचाइज़ी के साथ रिटेंशन (retention) अनुबंध से अलग होते हैं. कोहली को हर सीजन आरसीबी द्वारा रिटेन किया गया है और आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले भी वह उनकी सूची में सबसे पहले रहने की संभावना है.

आकाश चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने अभी-अभी ट्रॉफी जीती है. फिर वह फ्रेंचाइज़ी क्यों छोड़ेंगे? वह कहीं नहीं जा रहे हैं. कौन सा अनुबंध ठुकराया गया है, यह केवल अटकलों का हिस्सा है. संभव है कि उनके पास दोहरे अनुबंध (dual contract) की व्यवस्था हो. बता दें कि कोहली आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 267 मैचों में हिस्सा लिया है, जिसमें 8,661 रन और 71 बार 50+ स्कोर बनाए हैं. पिछले साल, विराट ने 15 मैचों में 54.75 की शानदार औसत से 657 रन बनाए थे.

