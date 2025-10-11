scorecardresearch
 

शुभमन गिल ने शतक जड़कर रचा इतिहास... WTC में तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, विराट कोहली के इस खास क्लब में भी हुए शामिल

शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे पर चार शतकों की मदद से 754 रन बनाए थे. अब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उस फॉर्म को बरकरार रखा है. शुभमन ने दिल्ली टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेलकर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है.

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में जड़ा शतक. (Photo: PTI)
शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में जड़ा शतक. (Photo: PTI)

भारतीय कप्तान शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में शानदार फॉर्म दिखा रहे हैं. शुभमन ने 11 अक्टूबर (शनिवार) को वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन शतक जड़ दिया. शुभमन ने भारत की पहली पारी के 130वें ओवर में खैरी पियरे की पांचवीं गेंद पर तीन रन लेकर अपना 10वां टेस्ट शतक पूरा किया. शुभमन ने 13 चौके और एक सिक्स की मदद से 176 गेंदों पर अपनी ये सेंचुरी कम्पलीट की.

शुभमन गिल का कप्तान के रूप में 12 पारियों में पांचवां टेस्ट शतक है. केवल एलिस्टेयर कुक (9 पारी) और सुनील गावस्कर (10 पारी) ने बतौर कप्तान शुभमन से कम पारियों में इतने शतक बनाए. शुभमन ने ये पांचों टेस्ट शतक इस साल बनाए हैं. एक कैलेंडर ईयर में बतौर कप्तान 5 टेस्ट शतक जड़ने वाले वो दूसरे भारतीय हैं. शुभमन से पहले विराट कोहली ही ऐसा कर पाए थे. विराट ने दो बार ये उपलब्धि हासिल की थी.

शुभमन गिल अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं. शुभमन ने रोहित शर्मा को पछाड़ दिया, जिन्होंने डबल्यूटीसी में 9 शतक जड़े थे. शुभमन गिल ने डब्ल्यूटीसी में अब तक 71 पारियों में 43.47 की औसत से 2826 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक शामिल रहे. शुभमन डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन चुके हैं. शुभमन ने इस मामले में भी रोहित शर्मा को पछाड़ा, जिन्होंने 2716 रन बनाए थे.

एक कैलेंडर वर्ष में पांच टेस्ट शतक (भारतीय कप्तान)
2017- विराट कोहली
2018- विराट कोहली
2025- शुभमन गिल

यशस्वी जायसवाल ने भी लगाया था शतक
शुभमन गिल ने इस इनिंग्स के दौरान बतौर भारतीय कप्तान टेस्ट क्रिकेट में हजार रन भी पूरे कर लिए. शुभमन गिल ने 196 गेंदों का सामना करते हुए 129* रन बनाए, जिसमें 16 चौके और दो छक्के शामिल रहे. शुभमन गिल का घर पर ये सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर रहा. इससे पहले शुभमन का घर पर बेस्ट स्कोर 128 रन था, जो उन्होंने साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में बनाया था. दिल्ली टेस्ट में भारत की ओर से पहली पारी में शुभमन से पहले यशस्वी जायसवाल ने भी शतक (175 रन) जड़ा था. शुभमन-यशस्वी के शतकों के दम पर भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित कर दी.

5 टेस्ट शतक बनाने के लिए सबसे कम पारियां (भारतीय कप्तान)
10- सुनील गावस्कर
12- शुभमन गिल
18- विराट कोहली

---- समाप्त ----
