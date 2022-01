Virat Kohli: किससे है मुकाबला? पूर्व कप्तान विराट कोहली ने शेयर की लेटेस्ट फोटो

Virat Kohli: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच जल्द ही सीरीज़ शुरू होने वाली है. 6 फरवरी से दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. भारत के लिए ये सीरीज कई मायने में खास है, नए फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में ये पहली सीरीज़ होगी. पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी महामुकाबले के लिए कमर कस ली है.



रविवार को विराट कोहली ने एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह शीशे के सामने खड़े हैं. विराट कोहली ने शानदार कैप्शन देते हुए लिखा कि हमेशा आपका मुकाबला आपसे ही होता है.

विराट कोहली की इस ताज़ा तस्वीर और लुक पर फैन्स काफी खुश हैं, लगातार उनकी ये तस्वीर शेयर की जा रही है.

Its always you vs you. pic.twitter.com/9zBG8O95Qp