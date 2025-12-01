विराट कोहली ने कोच गंभीर को किया इग्नोर? रांची वनडे के बाद का VIDEO वायरल

भारत–दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में हुए पहले ODI के बाद विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच ‘तनाव’ की चर्चाएं रविवार को सोशल मीडिया पर अचानक तेज हो गईं. एक वायरल वीडियो में ऐसा लगा कि मैच जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम की ओर जाते वक्त कोहली ने गंभीर को देखकर भी अनदेखा कर दिया और बिना हैंडशेक या ग्रीटिंग के आगे बढ़ गए. इसी एक क्लिप ने मीडिया के कुछ हिस्सों में "रिफ्ट" की अटकलें तेज कर दीं.

वहीं, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों के गंभीर से संबंध सहज नहीं हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि दोनो सीनियर खिलाड़ियों ने T20Is और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद ODIs पर फोकस बढ़ा दिया है और 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं. लेकिन नई टीम मैनेजमेंट इस पर अभी कोई गारंटी नहीं दे रही है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि रांची में नेट सेशन के दौरान कोहली और गंभीर के बीच बातचीत नहीं हुई.

Kohli completely ignored gambhir after win 😭😭 pic.twitter.com/XNBwPZPN0q — ADITYA (@Wxtreme10) December 1, 2025

हालांकि, सोशल मीडिया पर फैंस ने एक अलग एंगल दिखाते हुए दूसरा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कोहली मैच खत्म होने पर गंभीर को साइड-हग देते दिखाई देते हैं. इससे यह दावा मज़बूत हुआ कि वायरल हुआ पहला क्लिप अधूरा था और उससे पूरी तस्वीर नहीं बनती.

भारत वर्तमान में एक महत्वपूर्ण ट्रांज़िशन फेज में है. 38 वर्षीय रोहित शर्मा और 37 वर्षीय विराट कोहली सीमित समय के साथ अपने ODI करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. कोच गंभीर और चयन समिति अब तक 2027 वर्ल्ड कप को लेकर किसी भी खिलाड़ी के लिए “गारंटीड स्लॉट” की बात नहीं कर रही.

पहले ODI में कोहली ने आक्रामक और जोखिम उठाने वाली बल्लेबाज़ी दिखाई, जो उनकी पारंपरिक ‘रन-रोटेशन’ शैली से अलग थी. बाउंड्री हिटिंग पर फोकस करते हुए उन्होंने शानदार शतक जड़ा, जो भारत की 17 रन की जीत का आधार बना.

