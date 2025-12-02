scorecardresearch
 
रायपुर ODI से पहले व‍िराट कोहली ने की सेलेक्टर प्रज्ञान ओझा से बात, गौतम गंभीर से बनाई दूरी, चर्चा में है ये VIDEO

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में बुधवार (3 दिसंबर) को होने वाले दूसरे वनडे से पहले विराट कोहली की एयरपोर्ट पर सेलेक्टर प्रज्ञान ओझा से बातचीत का वीडियो चर्चा में हैं. ऐसे समय में हुई है जब उन्हें और रोहित शर्मा से विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में खेलने की बातें की जा रही हैं.

विराट कोहली और प्रज्ञान ओझा का एक वीडियो चर्चा में है (Photo: Screengrab)
विराट कोहली और प्रज्ञान ओझा का एक वीडियो चर्चा में है (Photo: Screengrab)

टीम इंड‍िया और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार (3 दिसंबर) को रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे से पहले विराट कोहली और सेलेक्टर प्रज्ञान ओझा का एक वीडियो चर्चा में हैं. जहां दोनों फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान किंग कोहली और ओझा सीर‍ियस बात करते हुए दिखे. 

दोनों का यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब सीनियर खिलाड़ियों के साथ टीम मैनेजमेंट के बात नहीं करने की खबरें हैं. बताया जा रहा है कि हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की काफी समय से विराट और रोहित शर्मा से बात नहीं हुई. यह मनमुटाव टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भी दिख रहा है. हाल में यह भी खबरें आईं थी कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर चाहते हैं क‍ि व‍िराट कोहली और रोहित शर्मा अगले महीने से होने वाली व‍िजय हजारे ट्रॉफी में भी खेलते दिखें. 

सोशल मीडिया पर कोहली के ओझा से बात करने का वीडियो सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इसमें कोहली कुछ कहते दिखते हैं. वहीं ओझा बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते और सहमति जताते दिखाई देते हैं. ये दोनों एक तरफ बैठे हैं. 

वहीं दूसरी तरफ इससे दूर कोने में गौतम गंभीर बैठे हैं. इससे पहले ओझा हेड कोच के पास बैठे द‍िखाई देते. तब उनकी रोहित से भी मुलाकात होती है. इस दौरान दोनों हैंडशेक हैं और एक-दूसरे को देखकर मुस्कराते भी हैं. ओझा और रोहित साथ में खेले हैं और आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस में भी साथ में रहे हैं.

ROKO ने रांची ODI में काटा था गदर... 
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में दूसरा वनडे मुकाबला 3 दिसंबर को है. रांची में 30 नवंबर को खेले गए पहले ODI में विराट और रोहित ने शानदार पार‍ियां खेली थीं, तब भारत ने 17 रन के करीबी अंतर से जीत दर्ज की. विराट ने इस दौरान वनडे करियर का 52वां शतक लगाया और 135 रन जड़े. वहीं रोहित ने लगातार तीसरे वनडे में 50 प्लस स्कोर बनाया.

ध्यान रहे रोहित और कोहली दोनों अभी केवल वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. दोनों ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद साथ में टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया. फिर मई 2025 में कुछ दिन के गैप टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का ऐलान किया था.

 

---- समाप्त ----
