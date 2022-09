Venkatesh Iyer Injured: भारतीय स्टार प्लेयर वेंकटेश अय्यर के साथ जानलेवा हादसा, मैदान पर बुलानी पड़ी एम्बुलेंस

Venkatesh Iyer Injured: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए टीम इंडिया में जगह बनाने वाले स्टार ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर एक हादसे का शिकार हो गए हैं. एक मैच के दौरान वेंकटेश की गर्दन पर चोट लग गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की नौबत तक आ गई थी.

तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने धमाकेदार अंदाज में टीम इंडिया में एंट्री की थी. उन्होंने आईपीएल 2021 में भी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलते हुए अपनी बैटिंग और बॉलिंग से धमाका मचाया है. एक समय उन्हें ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का भी ऑप्शन माना जा रहा था, क्योंकि हार्दिक चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर थे.

वेंकटेश के साथ हुआ जानलेवा हादसा

मगर अब हार्दिक ने भी दमदार अंदाज में टीम इंडिया में वापसी की है. अब वह टी20 वर्ल्ड कप भी खेलते नजर आएंगे. जबकि वेंकटेश को अपनी खराब फॉर्म के चलते टीम इंडिया से बाहर होना पड़ा. वेंकटेश इस समय दलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं. इसी दौरान उनके साथ यह जानलेवा हादसा हुआ है.

दरअसल, वेंकटेश अय्यर दलीप ट्रॉफी में मध्य क्षेत्र के लिए खेल रहे हैं. टूर्नामेंट में एक मैच के दौरान पश्चिम क्षेत्र के मध्यम गति के गेंदबाज चिंतन गजा के थ्रो से वेंकटेश चोटिल हो गए. गजा की गेंद अय्यर के सिर और कंधे के बीच में लगी. वह मैदान पर गिर गए और सभी खिलाड़ी उनकी तरफ भाग रहे थे. यह चोट इतनी गंभीर थी कि मैदान में पर ही एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा.

Unpleasant scene here. Venkatesh Iyer has been hit on the shoulder as Gaja throws the ball defended ball back at the batter. Venkatesh is down on the ground in pain and the ambulance arrives. #DuleepTrophy pic.twitter.com/TCvWbdgXFp