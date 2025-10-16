'पहले से ही तैयारी थी', एशिया कप में ट्रॉफी विवाद पर वरुण चक्रवर्ती का बड़ा खुलासा

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानी मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. अगले दिन टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक कॉफी कप के साथ तस्वीर शेयर की, जो खूब वायरल हुई. अब इस पूरे मामले पर वरुण चक्रवर्ती का बयान सामने आया है.

'ब्रेकफास्ट विद चैंपियन' में वरुण चक्रवर्ती ने अपने ‘कप सेलिब्रेशन’ के पीछे की कहानी साझा की. उन्होंने कहा, 'मुझे पहले से पता था कि हम जीतेंगे, क्योंकि जब हमने पाकिस्तान को दूसरी बार हराया, तभी मुझे एहसास हो गया था कि अगर फाइनल में फिर उनसे भिड़े, तो जीत हमारी ही होगी.'

स्पिनर ने यह भी बताया कि उन्होंने मूल रूप से ट्रॉफी के साथ सोने और उसके बगल में एक फोटो लेने की योजना बनाई थी. लेकिन चूंकि टीम को फाइनल में ट्रॉफी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने कॉफी मग के साथ ही सोने का निश्चय किया.

यह भी पढ़ें: 'हार का कोई ऑप्शन नहीं...', वरुण चक्रवर्ती ने बताया कोच गंभीर ने कैसे बदला टीम का माइंडसेट

वरुण चक्रवर्ती ने सुनाई पूरी कहानी

चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने सब पहले ही प्लान कर लिया था. लेकिन मैच के बाद मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक कॉफी कप था. तो मैंने उसी के साथ फोटो ली. बता दें कि जीत के बाद वरुण ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा था. 'अक्खा दुनिया एक तरफ, और मेरा इंडिया एक तरफ. जय हिंद!'

Advertisement

यह भी पढ़ें: विराट कोहली IPL से भी लेंगे संन्यास? आरसीबी के साथ अबतक साइन नहीं की कमर्शियल डील, कैफ बोले...

ट्रॉफी न लेने पर क्या बोले वरुण

वरुण चक्रवर्ती ने आगे कहा कि ट्रॉफी न उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे यह नहीं बदलता कि वे टूर्नामेंट के चैंपियन हैं. उन्होंने कहा, मुझे पता था कि हम सारे मैच जीतेंगे. हम दुनिया की नंबर एक टीम हैं. (कप छीन सकते हैं) ट्रॉफी छीनी जा सकती है, लेकिन हम चैंपियन हैं.



---- समाप्त ----