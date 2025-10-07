scorecardresearch
 

Feedback

'हार का कोई ऑप्शन नहीं...', वरुण चक्रवर्ती ने बताया कोच गंभीर ने कैसे बदला टीम का माइंडसेट

वरुण चक्रवर्ती ने गौतम गंभीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय टीम में “स्पार्टन मेंटेलिटी” लाई है, जहां हार का कोई विकल्प नहीं. गंभीर और सूर्यकुमार यादव के सहयोग से वरुण ने शानदार वापसी की है. एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें भारत की टी20 गेंदबाजी का अहम स्तंभ बना दिया है.

Advertisement
X
टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और वरुण चक्रवर्ती (Photo: ITG)
टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और वरुण चक्रवर्ती (Photo: ITG)

टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने क्रिकेट टीम में “स्पार्टन मेंटेलिटी” (Spartan mentality) लाने के लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर की जमकर तारीफ की है. उनका कहना है कि गंभीर ने टीम में ऐसा जज़्बा भरा है जिसमें हार का कोई विकल्प नहीं है और हर खिलाड़ी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है. एशिया कप की सफलता के बाद वरुण का मानना है कि इस सोच ने टीम को मैदान पर ऊंचे मानकों पर बनाए रखा है और आत्मसंतुष्टि से दूर रखा है.

3 साल बाद वरुण की हुई वापसी

तीन साल तक फॉर्म में गिरावट के कारण टीम से बाहर रहने के बाद वरुण ने दोबारा भारत की टी20 टीम में अपनी जगह बनाई. गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में ही वरुण ने अपने करियर को नई दिशा दी और खुद को भारत के सबसे भरोसेमंद टी20 गेंदबाजों में स्थापित किया. 

सम्बंधित ख़बरें

Varun Chakravarthy
'पूरी दुन‍िया एक तरफ और...', सूर्या-त‍िलक-ग‍िल नहीं, इस ख‍िलाड़ी ने नकवी को सही से क‍िया ट्रोल  
Varun Chakravarthy
वरुण चक्रवर्ती ने मोहसिन नकवी को किया ट्रोल, चाय की प्याली संग मनाया जीत का जश्न 
Varun Chakravarthy
भारत लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ प्लान-बी, वरुण बने गेमचेंजर, तिलक का धैर्य काम आया 
IND vs PAK final Asia Cup Pakistan all fall of wickets
84 रन तक नहीं गिरा एक भी विकेट, फ‍िर भारतीय गेंदबाजों ने काटा कहर... न‍िकला PAK का दम  
Sahibzada Farhan
वरुण की फ‍िरकी में फंसा 'गन सेल‍िब्रेशन' वाला PAK बैटर, आउट होकर की ये हरकत, VIDEO 

एशिया कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन ने टीम में उनकी जगह मजबूत की. चैंपियंस ट्रॉफी (फरवरी-मार्च) में उन्होंने तीन मैचों में 15.11 की औसत से 9 विकेट लिए, जबकि एशिया कप में उन्होंने छह मैचों में 20.42 की औसत से 7 विकेट हासिल किए. दोनों टूर्नामेंट यूएई में खेले गए थे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली टेस्ट से पहले टीम इंडिया का कोच गंभीर के घर होगा 'डिनर सेशन', वेस्टइंडीज के खिलाफ बनेगी स्ट्रेटजी!

Advertisement

गंभीर को जमकर सराहा

वरुण ने कहा, “मैं पहले ही उनके साथ आईपीएल में काम कर चुका हूं और हमने वह (2024) खिताब जीता था, इसलिए यह मेरे लिए नया नहीं था क्योंकि मैं पहले भी उनके साथ रह चुका हूं. लेकिन एक बात जो मैं उनके बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं, वह यह है कि वे टीम में स्पार्टन मेंटेलिटी लाते हैं, जहां हारने का कोई विकल्प नहीं होता. आपको बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है, मैदान पर सबकुछ झोंक देना होता है और बाद में जो भी हो, उसे स्वीकार करना होता है… जब वह टीम के साथ होते हैं तो औसत दर्जे की कोई जगह नहीं होती, आप मैदान पर मीडियोकर नहीं हो सकते, यही मैं महसूस करता हूं.'

यह भी पढ़ें: कोहली-रोहित का टीम इंड‍िया से हुआ जबरन र‍िटायरमेंट, गंभीर पर भड़के मनोज त‍िवारी

चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने उन्हें वापसी पर एक स्पष्ट भूमिका दी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें प्रभावी प्रदर्शन करने में मदद मिली.

वरुण का गंभीर से संबंध कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिनों से है, जहां 2024 आईपीएल अभियान के दौरान गंभीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वही समझ अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आ रही है, जिससे वरुण दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. वरुण ने एशिया कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement