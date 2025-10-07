'हार का कोई ऑप्शन नहीं...', वरुण चक्रवर्ती ने बताया कोच गंभीर ने कैसे बदला टीम का माइंडसेट

टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने क्रिकेट टीम में “स्पार्टन मेंटेलिटी” (Spartan mentality) लाने के लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर की जमकर तारीफ की है. उनका कहना है कि गंभीर ने टीम में ऐसा जज़्बा भरा है जिसमें हार का कोई विकल्प नहीं है और हर खिलाड़ी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है. एशिया कप की सफलता के बाद वरुण का मानना है कि इस सोच ने टीम को मैदान पर ऊंचे मानकों पर बनाए रखा है और आत्मसंतुष्टि से दूर रखा है.

3 साल बाद वरुण की हुई वापसी

तीन साल तक फॉर्म में गिरावट के कारण टीम से बाहर रहने के बाद वरुण ने दोबारा भारत की टी20 टीम में अपनी जगह बनाई. गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में ही वरुण ने अपने करियर को नई दिशा दी और खुद को भारत के सबसे भरोसेमंद टी20 गेंदबाजों में स्थापित किया.

एशिया कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन ने टीम में उनकी जगह मजबूत की. चैंपियंस ट्रॉफी (फरवरी-मार्च) में उन्होंने तीन मैचों में 15.11 की औसत से 9 विकेट लिए, जबकि एशिया कप में उन्होंने छह मैचों में 20.42 की औसत से 7 विकेट हासिल किए. दोनों टूर्नामेंट यूएई में खेले गए थे.

गंभीर को जमकर सराहा

वरुण ने कहा, “मैं पहले ही उनके साथ आईपीएल में काम कर चुका हूं और हमने वह (2024) खिताब जीता था, इसलिए यह मेरे लिए नया नहीं था क्योंकि मैं पहले भी उनके साथ रह चुका हूं. लेकिन एक बात जो मैं उनके बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं, वह यह है कि वे टीम में स्पार्टन मेंटेलिटी लाते हैं, जहां हारने का कोई विकल्प नहीं होता. आपको बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है, मैदान पर सबकुछ झोंक देना होता है और बाद में जो भी हो, उसे स्वीकार करना होता है… जब वह टीम के साथ होते हैं तो औसत दर्जे की कोई जगह नहीं होती, आप मैदान पर मीडियोकर नहीं हो सकते, यही मैं महसूस करता हूं.'

चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने उन्हें वापसी पर एक स्पष्ट भूमिका दी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें प्रभावी प्रदर्शन करने में मदद मिली.

वरुण का गंभीर से संबंध कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिनों से है, जहां 2024 आईपीएल अभियान के दौरान गंभीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वही समझ अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आ रही है, जिससे वरुण दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. वरुण ने एशिया कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था.

