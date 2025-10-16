scorecardresearch
 

विराट कोहली IPL से भी लेंगे संन्यास? आरसीबी के साथ अबतक साइन नहीं की कमर्शियल डील, कैफ बोले...

विराट कोहली ने अभी तक RCB के साथ नया वाणिज्यिक सौदा साइन नहीं किया है, जिससे उनके IPL से रिटायरमेंट की अफवाहें उड़ीं. लेकिन मोहम्मद कैफ ने इन अफवाहों को गलत बताया. उन्होंने कहा कि कोहली सिर्फ नए मालिक के आने का इंतज़ार कर रहे हैं.

आरसीबी ने पिछले सीजन जीता था आईपीएल का पहला खिताब (Photo: ITG)
आरसीबी ने पिछले सीजन जीता था आईपीएल का पहला खिताब (Photo: ITG)

आईपीएल के अगले सीजन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने अभी तक फ्रेंचाइज़ी के साथ कोई वाणिज्यिक (commercial) सौदा साइन नहीं किया है. चर्चा है की विराट कोहली और आरसीबी फ्रेंचाइजी के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. कोहली आईपीएल की शुरुआत से ही आरसीबी के साथ रहे हैं. कोहली द्वारा आईपीएल मिनी-नीलामी से पहले नया सौदा नहीं साइन करने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि पूर्व कप्तान फ्रेंचाइजी छोड़ सकते हैं. या आईपीएल से भी संन्यास ले सकते हैं.

मोहम्मद कैफ ने अफवाहों को खारिज किया
 
हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि कोहली का RCB के साथ वाणिज्यिक सौदा साइन न करना इस बात का संकेत हो सकता है कि टीम की ownership (मालिकाना हक) में जल्द ही बदलाव हो सकता है. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा कि कोहली अपने शब्दों के पक्के हैं और कभी भी आईपीएल में टीम नहीं बदलेंगे. कैफ ने आगे कहा कि कोहली अपने जीवन में पहली बार खिताब जीतने के तुरंत बाद टूर्नामेंट से संन्यास नहीं लेंगे.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेल‍िया में लैंड हुई टीम इंड‍िया, क्या नए कप्तान शुभमन ग‍िल को मिलेगा रोहित-कोहली का साथ?

रिटायरमेंट पर क्या बोले कैफ

कैफ ने कोहली के रिटायरमेंट पर कहा कि विराट कोहली ने वादा किया था कि वे अपना पहला और आखिरी मैच सिर्फ बेंगलुरु के लिए ही खेलेंगे. उन्होंने यह वादा किया है, और चूंकि उन्होंने इसे निभाया है, वे पीछे नहीं हटेंगे. लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वाणिज्यिक सौदा साइन नहीं किया. दरअसल दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एक खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा वाणिज्यिक कॉन्ट्रैक्ट. वहीं, कोहली आईपीएल खिताब जीतने के तुरंत बाद संन्यास भी नहीं लेंगे.

यह भी पढ़ें: व‍िराट कोहली के एक पोस्ट से आई मीम्स की बाढ़, पहले कटा बवाल... फ‍िर फैन्स ने लिए मजे

