Umran Malik IND vs SL Match: उमरान मलिक की आग उगलती 155 की रफ्तार वाली गेंद... श्रीलंकाई कप्तान हुए चारों खाने चित

Umran Malik IND vs SL Match: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने एक बार फिर अपनी रफ्तार से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले उमरान ने कहा था कि वह पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की क्रिकेट जगत में सबसे तेज गेंद फेंकने के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

अब उमरान ने इसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिया है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में 155 की रफ्तार से गेंद फेंकी, जिसका जवाब श्रीलंकन कप्तान दासुन सनाका के पास नहीं था.

उमरान ने सनाका को शिकार बनाकर जीत सुनिश्चित की

उमरान की इस आग उगलती गेंद पर दासुन सनाका चारों खाने चित हो गए. श्रींलकाई कप्तान ने इस गेंद पर ऑफ साइड में शॉट खेला, जिसे फील्डर युजवेंद्र चहल ने आसानी से कैच कर लिया. यह गेंद इस मैच की सबसे तेज बॉल रही थी. यह वाकया श्रीलंकाई पारी के 17वें ओवर की चौथी बॉल पर हुआ. सनाका 27 बॉल पर 45 रन बनाकर आउट हुए और यह मैच का टर्निंग पॉइंट भी रहा था.

Umran Malik on Fire🔥

Umran malik took wicket of Dashun Shanaka by bowling at 155 Km.. OMG! #UmranMalik #INDvSL pic.twitter.com/yqVeADBUxV