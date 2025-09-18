scorecardresearch
 

Feedback

Asia Cup 2025: 'बल्लेबाज सुधार कर लें...', पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने अपनी टीम को चेताया, सुपर-4 में भारत से भ‍िड़ने पर द‍िखाए तेवर

दुबई में 17 सितंबर को खेले गए एशिया कप 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान ने भले ही UAE को हरा दिया हो, लेकिन टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर सवालों के घेरे में रही. मैच के बाद कप्तान सलमान आगा ने साफ कहा कि मिडिल ऑर्डर का इस तरह लगातार फ्लॉप होना चिंता की बात है और आने वाले बड़े मुकाबलों से पहले बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.

Advertisement
X
UAE के ख‍िलाफ पाक‍िस्तानी कप्तान सलमान आगा ने खुद बल्लेबाजी में 20 रन बनाए (Photo: AP)
UAE के ख‍िलाफ पाक‍िस्तानी कप्तान सलमान आगा ने खुद बल्लेबाजी में 20 रन बनाए (Photo: AP)

एश‍िया कप 2025 में बुधवार (17 स‍ितंबर) को पाकिस्तान और UAE के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेड‍ियम मुकाबला हुआ था. पाकिस्तान ने ग्रुप लीग के आखिरी मुकाबले में UAE को 41 रन से हराकर सुपर-4 में जगह पक्की कर ली. जहां अब उनका मुकाबला 21 स‍ितंबर को भारतीय टीम से होगा. 

लेकिन जीत के बावजूद कप्तान सलमान आगा अपनी टीम के बल्लेबाजी प्रदर्शन से खुश नहीं दिखे. उन्होंने साफ कहा- "मिडिल ऑर्डर अब भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और खिलाड़ियों को अगले मैचों से पहले सुधार करना ही होगा."

पाकिस्तान ने UAE के ख‍िलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 146/9 का स्कोर खड़ा किया. फखर जमां (36 गेंदों पर 50 रन) ने अर्धशतक लगाया, जबकि मोहम्मद हारिस (18 रन) और शाहीन शाह आफरीदी (14 गेंदों पर नाबाद 29 रन) ने तेज खेल दिखाया. लेकिन टॉप और मिडिल ऑर्डर एक बार फिर बुरी तरह विफल रहा.
यह भी पढ़ें: PAK vs UAE: पाकिस्तान ने यूएई को हराकर सुपर-4 के लिए किया क्वालिफाई, अब टीम इंडिया से होगी भिड़ंत

पाक‍िस्तानी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए UAE को मात दी और पाकिस्तान को आरामदायक जीत दिलाई. इसके बावजूद सलमान आगा ने टीम को चेताया और कहा, “हम जीत गए, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हमें बहुत सुधार करना होगा. अगर हम बीच के ओवरों में बेहतर खेलते हैं, तो 150 नहीं बल्कि आसानी से 170 तक पहुंच सकते हैं.”

सम्बंधित ख़बरें

IND VS PAK
एशिया कप में भारत-PAK के बीच एक और भिड़ंत पक्की, इस तारीख को होगा महामुकाबला 
pakistan team asia cup
पाकिस्तानी टीम का 70 मिनट में सरेंडर... एशिया कप में नहीं चला PCB का 'धमकी बम' 
PAK VS UAE
रेफरी के माफीनामे का झूठ फैला रहा था पाकिस्तान, ICC ने खोल दी पोल 
Pakistans surrender in 70 minutes, threat bomb fizzles!
पाकिस्तान का 70 मिनट में सरेंडर, धमकी बम आज भी निकला फुस्स 
PAK VS UAE
पाकिस्तान ने यूएई को हराकर सुपर-4 के लिए किया क्वालिफाई, अब टीम इंडिया से होगी भिड़ंत 
Advertisement

अब पाकिस्तान का अगला मुकाबला सुपर-4 में टीम इंड‍िया से होगा. इसपर कप्तान ने कहा, “हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं. पिछले चार महीनों में हमारा प्रदर्शन मजबूत रहा है और अगर हम इसी तरह खेलते रहे, तो किसी भी टीम को हराने की काबिलियत रखते हैं.” 

UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम ने हार पर क्या कहा? 
वहीं पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मुकाबले में म‍िली हार के बाद UAE कप्तान मुहम्मद वसीम ने अपनी टीम के बल्लेबाज़ों पर सवाल उठाए. वसीम ने कहा गेंदबाजों ने शानदार काम किया, लेकिन खराब बल्लेबाजी ने टीम की जीत की उम्मीदें तोड़ दीं.

वसीम ने मैच के बाद कहा- मैं अपने गेंदबाजों को क्रेडिट देना चाहता हूं. उन्होंने पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोका. लेकिन हार हमारी बैटिंग की वजह से हुई. पावरप्ले में तीन विकेट गंवाना हमें भारी पड़ा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement