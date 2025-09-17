scorecardresearch
 

Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: लड़खड़ाई पाकिस्तान की पारी, सैम अयूब के बाद फरहान भी लौटे पवेलियन

PAK vs UAE LIVE: एशिया कप का 10वां मैच आज पाकिस्तान और मेजबान यूएई के बीच दुबई में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर यूएई ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. ये मैच तय समय से एक घंटे की देरी से शुरू हुआ है. क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने शाम करीब 6 बजे इस मैच को खेलने से इनकार कर दिया था.

पाकिस्तान और यूएई के बीच हो रहा है मुकाबला (Photo: Getty)
एशिया कप का 10वां मैच आज पाकिस्तान और मेजबान यूएई के बीच दुबई में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर यूएई ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. ये मैच तय समय से एक घंटे की देरी से शुरू हुआ है. क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने शाम करीब 6 बजे इस मैच को खेलने से इनकार कर दिया था.

सुपर-4 के लिहाज से ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला है. जो भी टीम जीतेगी वो सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, फखर जमां, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

संयुक्त अरब अमीरात (प्लेइंग इलेवन): अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, राहुल चोपड़ा, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, जुनैद सिद्दीकी.

बता दें कि ये मुकाबला सुपर-4 के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए अहम है. जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो टीम इंडिया के साथ सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. वहीं, मैच गंवाने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा. पाकिस्तान ने एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत ओमान के खिलाफ की थी. इस मैच में पाक को बड़े अंतर से जीत मिली थी. लेकिन दूसरे मैच में उसे भारत के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: पाकिस्तान की एक न चली, अब UAE से खेलने स्टेडियम पहुंची, नहीं बदले गए रेफरी

दूसरी ओर यूएई को अपने पहले मैच में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन दूसरे मैच में यूएई ने ओमान को हरा दिया और क्वालिफाई की उम्मीदें बरकरार रखीं. अब दोनों ही टीमों के लिए ये मैच करो या मरो वाला है.

मैच से पहले हुआ तगड़ा ड्रामा

इस मैच के शुरू होने से एक घंटे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान यूएई के साथ मैच नहीं खेलेगा. टीम होटल से स्टेडियम के लिए रवाना भी नहीं हुआ. मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग पर पीसीबी अड़ा रहा. लेकिन आईसीसी ने उनकी एक न सुनी और बाद में पाकिस्तान मैच खेलने के लिए राजी हो गया. इस मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही रेफरी रहेंगे.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

ऐसा है ग्रुप- बी का समीकरण

भारत और पाकिस्तान की टीम ग्रुप-बी में है. इसमें कुल 4 टीमें हैं. टीम इंडिया ने अपने दोनों मैच जीते हैं और सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. जबकि ओमान की टीम को अपने दोनों मैच में हार मिली है और वह रेस से बाहर है. जबकि सुपर-4 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान और यूएई के बीच टक्कर होनी है. जो भी टीम जीतती वह भारत के साथ सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लेगी. 

