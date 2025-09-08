शुभमन गिल से लेकर रहमानुल्लाह गुरबाज तक... एशिया कप में गेमचेंजर साबित हो सकते हैं ये 5 धुरंधर

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं. इस टी20 टूर्नामेंट में एशिया की टॉप 8 टीमें भाग लेने जा रही है. टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर को होगा, जबकि खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाना है. डिफेंडिंग चैम्पियन भारतीय टीम एक बार फिर खिताब की सबसे प्रबल दावेदार है.

साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमें भी कम नहीं हैं. वहीं संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान और हॉन कॉन्ग की टीमें भी उलटफेर करने की काबिलियत रखती हैं. ऐसे में इस टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. आइए नजर डालते हैं उन 5 धुरंधर बल्लेबाजो पर, जो एशिया कप में गेमचेंजर साबित हो सकते हैं.

1. शुभमन गिल: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 654 रन बनाए थ. शानदार प्रदर्शन के चलते शुभमन की एक साल बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी हुई है. उम्मीद है कि शुभमन एशिया कप में भी इंग्लैंड टूर की लय को बरकरार रखेंगे. शुभमन ने अब तक भारतीय टीम के लिए 21 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए.

2. सैम अयूब: इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बहुत कम वक्त में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी धाक जमाई है. अयूब ने अब तक पाकिस्तान के लिए 41 टी20 इंटरनेशन मैचों में 22.05 के एवरेज से 816 रन बनाए है. इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले. एशिया कप में अयूब पर पाकिस्तानी टीम को तेज शुरुआत दिलाने का दारोमदार रहेगा. अयूब एक पार्ट-टाइम स्पिनर भी हैं, जो टीम के लिए एक और प्लस प्वाइंट है.

3. पथुम निसंका: श्रीलंकाई ओपनर पथुम निसंका अपनी टीम की उम्मीदों का बड़ा सहारा होंगे. पथुम निसंका ने अब तक 67 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 30.46 की औसत और 15 अर्धशतकों की मदद से 1917 रन बनाए हैं. 27 साल के निसंका का बल्ला चला तो श्रीलंकाई टीम अपने ग्रुप में वर्चस्व कायम कर सकती है.

4. रहमानुल्लाह गुरबाज: अफगानिस्तान का यह युवा विकेटकीपर बल्लेबाज अपने आक्रामक रवैये के लिए जाना चाहता है. अफगानिस्तान को अगर टू्र्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो गुरबाज के बल्ले से रन निकलने जरूरी होंगे. गुरबाज ने अब तक 71 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 25.08 की औसत और 132.71 के स्ट्राइक रेट से 1781 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 10 अर्धशतक लगाए.

5. लिटन दास: बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है. लिटन दास ने 110 मैचों टी20 इंटरनेशनल मैचों में 23.66 की औसत 2437 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 14 अर्धशतक जड़े. शाकिब अल हसन, मुश्फिकुर रहीम और तमीम इकबाल जैसे खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद लिटन से बांग्लादेश क्रिकेट को काफी उम्मीदें हैं.

