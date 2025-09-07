संजू, रिंकू और जितेश... एशिया कप में टीम इंडिया की प्लेइंग11 में ये तिकड़ी बढ़ाएगी सूर्या-गंभीर की टेंशन, जानें किसका दावा मजबूत

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. टीम इंडिया 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. यूएई की टीम भारत की तुलना में मजबूत नहीं है लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के सामने सही प्लेइंग 11 को लेकर कई सवाल जरूर होंगे. इन खिलाड़ियों को लेकर माथापच्ची हो सकती है...

संजू सैमसन बनाम जितेश शर्मा

संजू सैमसन आम तौर पर ओपनिंग करते हैं, लेकिन उनकी जगह शुभमन गिल पहले ही तय कर चुके हैं. तिलक वर्मा नंबर-3 पर खेलेंगे, ऐसे में सैमसन को मिडिल ऑर्डर में खेलना होगा, जहां उनका अनुभव कम है. इसके उलट, जितेश शर्मा का रोल एक फिनिशर का है और उन्होंने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया. अब देखना होगा सूर्या जितेश या सैमसन में से किसे मौका देते हैं.

बुमराह को मिलेगा आराम या...

बुमराह ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टी20I नहीं खेला है. देखना होगा कि यूएई के सामने उन्हें मौका मिलता है या सीधे वो पाकिस्तान के खिलाफ ही नजर आते हैं. भारत के पास अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और हर्षित राणा जैसे विकल्प मौजूद हैं.

रिंकू सिंह बनाम शिवम दुबे

फिनिशर की भूमिका में रिंकू और शिवम दुबे में से एक को ही मौका मिलेगा. शिवम के पास बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी का विकल्प भी है, जबकि रिंकू ने हाल ही में यूपीटी20 2025 में फॉर्म हासिल की. हालांकि, दुबे की ऑलराउंड क्षमताएं उन्हें बढ़त दे सकती हैं, लेकिन दुबई की पिच के हिसाब से फैसला होगा.

भारत की एशिया कप टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल.



