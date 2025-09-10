IND vs UAE: 15 हार के बाद फिर चला भारत का सिक्का, सूर्या ने टॉस में कराया कमबैक

टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत की खबर रही, क्योंकि सूर्यकुमार यादव ने लगभग आठ महीने बाद टॉस के साथ चल रही भारत की बदकिस्मती को पीछे छोड़ दिया है. भारत ने आखिरी बार 28 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीता था.
इसके बाद टीम ने लगातार 15 टॉस गंवाए थे, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन गया. इसमें इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज़ के 5 टॉस, चैंपियंस ट्रॉफी के सभी टॉस, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ शामिल थे. लेकिन इस मुकाबले में सिक्का भारत के पक्ष में गिरा और भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया.
पहली बार एशिया कप में आठ टीमें भाग लेने जा रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को रखा गया है. जबकि ग्रुप-बी में हॉन्ग कॉन्ग, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें हैं. दोनों ग्रुप में टॉप पर रहने वाली दो-दो टीमों को सुपर-4 स्टेज में जगह बनाने का मौका मिलेगा. सुपर-चार राउंड में टॉप पर जो दो टीम्स रहेंगी, उनके बीच 28 सितंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
संयुक्त अरब अमीरात (प्लेइंग इलेवन): मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह.
भारत का पूरा स्क्वॉडः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.
संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान, मुहम्मद फारूक और मुहम्मद जवादुल्लाह.