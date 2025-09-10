scorecardresearch
 

'ये हमारा घर, भारत से कोई बड़ा मैच नहीं...' UAE कप्तान ने मैच से पहले टीम इंडिया को चेताया

एशिया कप 2025 में भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अभियान शुरू करेगा. मैच से पहले यूएई कप्तान मुहम्मद वसीम ने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने का विश्वास जताया. हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज हारने के बावजूद टीम तैयार है. भारत खिताब का प्रबल दावेदार है, जबकि यूएई कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगा.

यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम.
भारत एशिया कप 2025 के अपने अभियान की शुरुआत आज यानी 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा. यह यूएई टीम के लिए बेहतरीन मौका होगा कि वह टी20 फॉर्मेट में कुछ टॉप खिलाड़ियों का सामना करे. मैच से पहले यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टीम की तैयारी और घरेलू परिस्थितियों में महारत को लेकर आत्मविश्वास जताया.

हालांकि टूर्नामेंट यूएई में खेला जा रहा है, लेकिन इस बार इसकी मेजबानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर रहा है. वसीम ने कहा कि उनकी टीम कठिन परिस्थितियों में अभ्यास कर रही है और भारत के खिलाफ अपनी योजनाओं को लागू करेगी.

वसीम ने कहा, "हम इसे बड़ा मैच नहीं मानेंगे क्योंकि सामने सभी टीमें अच्छी हैं. हम केवल अपनी योजना पर टिके रहेंगे और उसी दिन जो भी करना होगा, करेंगे. नतीजा खेल पर निर्भर करेगा." हाल ही में यूएई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ हुई त्रिकोणीय सीरीज में अपने सभी मैच हार गया था. हालांकि, अफगानिस्तान के खिलाफ अंतिम मैच में वह सिर्फ 4 रन से चूक गया.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में 8 टीमें लेकिन नेपाल का नाम गायब...हिंसा के बीच जानिए क्यों नहीं मिला मौका

भारत के स्टार खिलाड़ियों के खिलाफ रणनीति के बारे में पूछे जाने पर वसीम ने कहा कि उन्होंने किसी एक खिलाड़ी के लिए अलग प्लान नहीं बनाया है. उन्होंने बताया कि टीम ने 6-7 बल्लेबाजों के लिए सामूहिक योजना बनाई है और विकेट लेने वाले गेंदबाजों के खिलाफ सावधानी बरतेंगे.

यह भी पढ़ें: यूएई के कप्तान ने तोड़ा रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल में जड़े सबसे ज्यादा छक्के

वसीम ने आगे कहा, "हम यहां काफी क्रिकेट खेलते हैं. भारत और पाकिस्तान भी यहां काफी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यह हमारा घर है. हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका फायदा उठाएं और अच्छा खेल दिखाएं." सभी की नजरें भारतीय टीम पर होंगी, जिसे इस बार खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. वहीं यूएई चाहेगा कि वह सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दे.

---- समाप्त ----
