यूएई के कप्तान ने तोड़ा रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल में जड़े सबसे ज्यादा छक्के

यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने रोहित शर्मा का बड़ा टी20 रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रच दिया है. बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब उनके नाम है. हालांकि, उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम हार गई, लेकिन वसीम का धमाका क्रिकेट जगत में सुर्खियों में है.

बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब मुहम्मद वसीम के नाम है. Photo: ITG
भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा का एक बड़ा टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड टूट गया है. उनके नाम इस फॉर्मेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था. जिसे यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने तोड़ दिया है. रोहित के नाम टी20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 105 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था. 

लेकिन, अब वसीम ने कल खेले गए अफगानिस्तान के खिलाफ एक टी20 मैच में बतौर कप्तान 110 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बना लिया. उन्होंने अफगानी टीम के खिलाफ 6 छक्के लगाकर यह मुकाम हासिल किया. मोहम्मद वसीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 37 गेंदों में 67 रन की पारी खेली. लेकिन बावजूद उसके टीम को 38 रन से हार झेलनी पड़ी. 

वसीम की कप्तानी पारी टीम के नहीं आई काम

यूएई में खेली जा रही टी20 ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को 38 रन से हराया. यूएई ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. अफगान टीम ने बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 4 विकेट खोकर 188 लगाए. टीम के लिए सेदिकुल्लाह अटल  (54 रन) और इब्राहिम जादरान (63 रन) की अर्धशतकीय पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की टीम सिर्फ 150 रन पर ही सिमट गई. टीम की ओर से कप्तान मुहम्मद वसीम ने 67 रन और राहुल चोपड़ा ने नाबाद 52 रन बनाए. अफनिस्तान के लिए राशिद खान और शरफुद्दीन अशरफ ने 3-3 विकेट झटके.

कौन हैं बतौर कप्तान टॉप-6 सिक्स हिटर ? 
1. मुहम्मद वसीम (यूएई) - 110 छक्के
2. रोहित शर्मा (भारत) - 105 छक्के
3. ऑएन मॉर्गन (इंग्लैंड) - 86 छक्के
4. एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) - 82 छक्के
5. कडोवाकी फ्लेमिंग (जापान) - 79 छक्के
6. जॉस बटलर (इंग्लैंड) - 69 छक्के

टी20 इंटरनेशनल में अब-भी आगे हैं रोहित शर्मा

क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा इस समय टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके बाद इस लिस्ट में मुहम्मद वसीम का नाम आता है. जिन्होंने 80 मैचों में 176 छक्के मारे हैं. रोहित ने इस फॉर्मेट में 159 मैचों में सर्वाधिक 205 छक्के जड़े हैं. उनके टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित ने 159 मैचों में 32.05 की एवरेज से 4232 रन बनाए हैं. 

कौन हैं टी20 इंटरनेशनल के टॉप- 6 सिक्स हिटर ?
1. रोहित शर्मा (भारत) - 205 छक्के
2. मुहम्मद वसीम (यूएई) - 176 छक्के
3. मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड) - 173 छक्के
4. जॉस बटलर (इंग्लैंड) - 160 छक्के
5. निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज) - 149 छक्के
6. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 148 छक्के

