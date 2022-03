कोहली के 100वें टेस्ट में मैदान पर उतरीं अनुष्का, सही या गलत? ट्विटर पर भिड़े फैन्स

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शुक्रवार (4 मार्च) को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह अपने करियर में 100 टेस्ट खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं. इस मौके पर मैच से पहले कोच राहुल द्रविड़ ने सम्मानित किया और स्पेशल कैप भी सौंपी.

कोहली के इस सम्मान समारोह में उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी मैदान पर मौजूद रहीं. कोहली ने स्पेशल कैप मिलने के बाद अनुष्का को गले लगाया और उनके साथ अपनी खुशी शेयर की. हालांकि अनुष्का शर्मा का इस तरह मैदान में उतरना कुछ फैन्स को रास नहीं आया.

मैच में टॉस के 15 मिनट बाद मैदान पर कोहली का सम्मान

दरअसल, टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट की सीरीज का पहला मैच मोहाली में 4 मार्च से खेला जा रहा है. यह कोहली का 100वां टेस्ट है. इस मैच में टॉस के 15 मिनट बाद ही मैदान पर कोहली का सम्मान किया गया था. इसी दौरान उनकी पत्नी अनुष्का भी मौजूद रहीं. अब ट्विटर पर फैन्स इस बात को लेकर आपस में भिड़ गए हैं कि अनुष्का शर्मा का मैदान पर उतरना सही है या गलत. इस पर दोनों तरह के फैन्स की प्रतिक्रियाएं भी धड़ाधड़ शुरू हो गई हैं.

How is Anushka allowed here? https://t.co/zoE6rWq5iY — magic mushrooms (@towerstarfan1) March 4, 2022

Why Anushka Sharma is among the players in the ground ??? 🤔🤔🤔 — BIBHU (@CricFreakBK) March 4, 2022

'कोई पारिवारिक सदस्य प्लेइंग एरिया में नहीं जाता'

आलोचना कर रहे फैन्स ने पूछा कि मैदान पर बाकी खिलाड़ियों के साथ अनुष्का शर्मा आखिर कर क्या रही हैं? एक अन्य यूजर ने लिखा- मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि अनुष्का यहां क्यों हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि अनुष्का मैदान पर क्यों हैं? लगभग सभी परिवार वाले अपने खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में पहुंचते हैं, लेकिन वह मैच शुरू होने से ठीक पहले प्लेइंग एरिया में नहीं जाते.

I won't question why Anushka is there but I will question why Anushka is on the ground? She should be in stands. Most family members join the players but they never encroach the playing area before the beginning of the match — Saurabh Srivastava (@saurabhashu44) March 4, 2022

Why is Anushka on the ground? https://t.co/ogUmMxY4qn — Suhas Bharadwaj (@srbharadwaj) March 4, 2022

ईशांत शर्मा का उदाहरण देकर सपोर्ट किया

वहीं, कुछ ऐसे भी फैन्स रहे हैं जिन्होंने अनुष्का के मैदान में पहुंचने पर उनका सपोर्ट भी किया है. एक यूजर ने तो ईशांत शर्मा का उदाहरण देते हुए इसे सही ठहराया है. ईशांत ने भी पिछले साल ही अपने 100 टेस्ट पूरे किए थे. तब वह भी अपनी पत्नी के साथ मैदान में नजर आए थे.

Even Ishant Sharma's wife was there so don't cry just wanted Virat Kohli's mother to be there along with anushka pic.twitter.com/eZCKHDY5HN — Gaurav (@Kohli4ever) March 4, 2022

Anushka Sharma is the luckiest fan girl of Virat Kohli. 😊 pic.twitter.com/iRHXVXzmkJ — DEBARATI (@DebAnu2002) March 4, 2022